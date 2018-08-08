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تعرف على فوائد البلح لعلاج السرطان والقلب

صحة وتغذية

البلح
البلح

متابعات- أمينة عبد العال

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يعتبر البلح من الثمار التي لها فوائد كثيرة كما تم ذكره فضله في القرآن الكريم.

وأثبتت الأبحاث الجديدة أن البلح له قدرة على المساعدة في الوقاية من الإصابة من بعض الأمراض مثل السرطان.

فوائد البلح

 يحمى الأسنان من التسوس

 والسبب هو وجود مادة الفلور فيه؛ فهي تُعتبر من المواد الضرورية التي تحمي الأسنان وتعزز طبقة المينا التي تغلف الأسنان.

 يقي من السرطانات

 فقد أجريت العديد من الدراسات على البلح وأثبتت فاعليته وقدرته فى علاج السرطانات البطنية بمختلف أنواعها كسرطان الكبد والبنكرياس وسرطان المعدة والقولون والكلى، واعتبر بأنّه علاج طبيعي لا يحتوي على أضرار.

 يقوي العظام

 لأنه غني بالمغنيسيوم والمنجنيز والسيلينيوم، وبالتالي فإنه يحمي العظام من الهشاشة ويقويها لدى الكبار فى السن كما يحميها من الكسور.

يعالج مشاكل الهضم عند المرأة الحامل ويقي الأم والجنين من الأنيميا، كما أنّه يقوّي عضلات الرحم، ويمد حليب الأم بالعناصر الغذائية العالية القيمة، كما يحميها من النزيف بعد ولادتها.

علاج فعّال للعشى الليلي

ويتمّ ذلك إما بأكله أو بوضع أوراقه حول العينين.

يعالج حالات التسمم الكحولي

 عند تناول الجرعات الزائدة من الكحول؛ فهو يعتبر علاج سريع لهذه الحالة.

معالج فعّال لأمراض الجهاز الهضمي ومشاكل عسر الهضم.

 يعتبر مصدرًا للطاقة، ويُخلّص الجسم من الخمول ويمنحه النشاط والحيوية؛ لاحتوائه على نسبة كبيرة من السكريات ومنها الفركتوز والسكروز والجلوكوز.

 يُعالج أمراض القلب فإنه غني بالبوتاسيوم الذي يعتبر ذا فائدةٍ كبيرة على صحة القلب، كما أنه يخفض من نسبة الكولسترول الضار في الجسم، وبالتالي فإنه يمنع ويحدّ من حدوث الجلطات والأزمات القلبيّة.

 يعالج حالات الإصابة بالإمساك

 حيث إنّه يعمل كمُليّن، ويتم ذلك بتناول كوبٍ من منقوع البلح بشكل يومي وفي الصباح؛ إذ يتمّ نقعه بالماء ليلةً كاملة ومن ثم شربه.

أضرار البلح

يزيد الوزن إذا تمّ تناول كميات كبيرة منه بشكل يومي لذا يُنصح بالاعتدال عند تناوله.

يرفع من مستوى السكّر في الدم؛ لاحتوائه على نسبٍ عالية من السكريات، ومن الممكن أن يؤدّي للإصابة بمرض السكري


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