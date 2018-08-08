  • الأربعاء 08 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر03:08 م
بحث متقدم
صورة الخبر

"صلاح" طلب الرحيل عن روما لهذا السبب

مستشار مرسي : قادة الإخوان عاجزون عن حل الأزمة

مستشار مرسي : قادة الإخوان عاجزون عن حل الأزمة

كاف

"كاف" يعلن طاقم تحكيم الأهلي والترجي

الطفل محفوظ

مذيعة "أطفال التهريب" تكشف مفاجأة مدوية عن الطفل محفوظ

أسرار جديدة لا تعرفها عن " بيجوفيتش"

أسرار جديدة لا تعرفها عن "بيجوفيتش"

اشعياة

تطورات الحالة الصحية للراهب "المنتحر"

إيرانيون: روحاني سيتجرع كأس السم

إيرانيون: روحانى سيتجرع كأس السم

السيسى

تأجيل محاكمة 292 متهمًا بمحاولة اغتيال السيسي

صورة الخبر

بالفيديو.. "الجارديان" تقع فى خطأ تاريخى مع نجل بن لادن

عمر

حفيد مبارك يثير الجدل بصورة على "إنستجرام"

فى القليوبية

إنشاء محطة وسيطة بالمشاركة مع الوكالة الألمانية

قبلي وبحري

الاجتماع
الاجتماع

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

«الاتحاد الأوروبي» يمنح القليوبية مشروعات بـ40 مليون جنيه

#

لأول مرة .. صلاح يتحدث عن منافسته لميسي و رنالدو وكين

#

تفاصيل المكالمة الهاتفية بين السيسي وميركل

#

أديب يكشف عن تطور خطير في علاقة مصر بالسودان

السياحة

عيد الاضحى

محافظة القاهرة

الاحياء

هيئة النقل

اجتمع اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية مع أورليش هويزر مدير برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية بمقر الوكالة الألمانية بشأن دراسة الاستغلال الأمثل للمبلغ المتبقي من تمويل منحة الاتحاد الأوروبي في دعم إنشاء محطة وسيطة بمدينة شبرا الخيمة مع تمويلها بالمعدات اللازمة وذلك فى إطار السعى لحل مشكلة القمامة بالمحافظة وتوفير بدائل ملائمه للتعامل مع المشكلة والعمل على حلها بصورة تظهر المحافظة بمظهرها الحضارى والجمالى اللائق.

‏وقد أسفر الاجتماع عن تشكيل فريق عمل من الجانبين يبدأ العمل غدا لدراسة الأسلوب الأمثل للاستغلال  وتنفيذ المشروعات خلال المهلة المتاحة لإتمام الطرح و التنفيذ قبل منتصف شهر نوفمبر المقبل

 جاء هذا الاجتماع بحضور كل من مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة ومدير التطوير الحضري والعشوائيات بالمحافظة والدكتورة عبير صاحب مدير إدارة المنح بالوكالة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أزمة مصر أعمق من الحاكم والحكومة

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

لا تتوجع.. أو غور من البلد!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» سقوط سيدة استولت على 3 ملايين من المواطنين بالإسكندرية
» مطار القاهرة يستقبل آخر فوج للحجاج الفلسطينيين
» إنبي الجريح يستدرج الطلائع فى ختام الجولة الثانية
» مستشفيات القوات المسلحة تستقبل الحالات الحرجة لإنهاء قوائم الانتظار
» غلق شارع 26 يوليو لمدة عام
» تحرير سيدة بعد خطفها واغتصابها 15 عامًا
» نفوق أعداد كبيرة من الأسماك بسويسرا وألمانيا وبريطانيا
» اسكندر يلتقى قوات حفظ السلام لبحث خطط التدريب
» القبض على مسن استغل فتاة جنسيا لمدة 15 سنة بحيلة غريبة
» إنشاء أول شاطيء لـ"الكلاب" بمصر
» أسطورة البرازيل يتولى تحليل مباراة "بيراميدز" و "الإنتاج الحربي"

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية