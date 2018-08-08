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"القاضي": جامعة بنها نجحت في تقليل قوائم الانتظار بمستشفياتها

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الدكتور السيد القاضي
الدكتور السيد القاضي

علي إسماعيل

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قال الدكتور السيد يوسف القاضي، رئيس جامعة بنها، إن جامعة بنها نجحت فى عمل 205 جراحات مختلفة للمرضى الذين كانوا على قوائم الانتظار، وعددهم 366 مريضًا بينما سيتم إجراء الجراحات المتبقية وعددها 161 خلال الأيام القليلة القادمة، وبذلك تكون الجامعة حققت تقدمًا كبيرًا فى تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على قوائم الانتظار بمستشفياتها الجامعية.

أكد "القاضي"، أن مبادرة الرئيس سعت لتخفيف معاناة المرضى الذين ينتظرون لأوقات طويلة بما يؤدى إلى تفاقم معاناتهم وتحملهم إلى مشقة جسمانية ومادية.

وقال الدكتور حسام عبد العظيم، القائم بعمل رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن المستشفيات قامت بإجراء 129 قسطرة للقلب من إجمالى 155 حالة تشملها قوائم الانتظار وتبقى 26 حالة سيتم إجراؤها خلال أيام كما تم إجراء جراحات فى المخ والأعصاب لعدد 39 مريضًا من إجمالى 104 والمتبقى على قوائم الانتظار 65 حالة يتم إجراؤها بمجرد الانتهاء من القيام بعمل الفحوصات والأشعات اللازمة لها.

كما تم إجراء جراحتين للقلب من إجمالى 8 حالات كما قام قسم الرمد بإجراء 32 جراحة من إجمالى 86 وقام قسم الجراحة العامة بإجراء 3 جراحات ويتبقى 5 جراحات فى قوائم الانتظار كما تم إجراء جراحتين فى قسم العظام كانتا على قوائم الانتظار و3 حالات على قوائم قسم جراحة الأورام.



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