مستشار مرسى: قادة الإخوان عاجزون عن حل الأزمة

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العجز

معصوم مرزوق

احمد عبد العزيز

مستشار مرسي

قادة الإخوان

استنكر أحمد عبد العزيز المستشار الإعلامي للرئيس الأسبق محمد مرسي، الحالة التي وصل إليها قادة جماعة الإخوان المسلمين بالخارج، والتي وصفها بالعجز.

وأضاف في منشور له على حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أنني أحمّل قيادة الإخوان المسلمين الحالية (خارج السجون) المسئولية الكاملة عن هذا العجز، فخمس سنوات كانت كافية جدًا؛ لتقديم قيادة جديدة متسلحة بالعلم والمعرفة والخبرة، وكانت كافية جدًا؛ لبلورة رؤية جديدة، وطرحها على الشعب، والفرقاء السياسيين الذين لم يكن بإمكانهم معارضتها إذا حققت نتائج ملموسة على الأرض.

وأكد أنه كان هناك الكثير يمكن إنجازه، لكن ـ للأسف الشديد ـ لم يحدث أي إنجاز على أي صعيد، ولا أجد مبررا منطقيا لهذا العجز، ومن ثم، فهذه القيادة مطالبة بتبرير هذا العجز (غير المفهوم) الذي جعلها هدفا لمبادرات تطالهم هم، وأنصار عودة مرسي.

وتابع  قائلاً: لا يتناطح عنزان في أن ثمة عجز كامل أصاب معسكر مرسي، ما شجع أصحاب هذه المبادرات على إطلاقها.

جاء هذا عقب إطلاق مبادرة السفير معصوم مرزوق، حيث أوضح مستشار مرسي أنه كان ينوي أن يتجاهلها كما تجاهل مبادرة الدكتور محمد محيي من قبل؛ لأن هذه المبادرات تقفز قفزات هائلة على واقع (مادي ونفسي) لا يمكن القفز عليه بأي حال، إلا أن إشعارا فيسبوكيا جعلني أغير موقفي .

وأشار إلي أن الإشعار الفيسبوكي، حمل تنبيها لي من المهندس محيي عيسي القيادي الإخواني والبرلماني السابق، حيث ذكرني في تعليق نعت فيه ما وصف بالشرعية بـ(الوهم).

وشدد أنه لن يفتش في نوايا أصحاب هذه المبادرات، ولن أناقش دوافعهم، رغم ما يفوح منها من روائح تدل على (مصدرها) وليس (مصادرها)؛ لأن ذلك يُعد رجما بالغيب يمكن دحضه، بحسب وصفه.

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