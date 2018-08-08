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بدء التحقيق مع رئيس حى الهرم بتهمة الرشوة

قضايا وحوادث

رئيس حى الهرم
رئيس حى الهرم

شيماء السيد

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بدأت منذ قليل نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة، التحقيق مع اللواء إبراهيم عبد العاطى رئيس حى الهرم لاتهامه بتلقى رشاوى مقابل التغاضى عن تحرير مخالفات بناء لإحدى شركات المقاولات.

وصل "عبد العاطى" لمقر النيابة العامة بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بجنوب الجيزة بمأمورية خاصة، وسط حراسة أمنية مشددة، وبصحبته فريقه القانونى، وفور وصوله تم إيداعه بالحجز الخاص بالمحكمة، ومن ثم عرضه على النيابة التى بدأت التحقيقات معه.

وأمرت النيابة العامة بتفريغ التسجيلات التى تثبت وقائع الرشوة، والتى تم تسجيلها بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية، لمواجهة المتهم بما جاء فيها، ومن ثم أخذ بصمة من صوته لإجراء مضاهاة له بالصوت الوارد بالتسجيلات.

 وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن رئيس حى الهرم، تفاوض حول استغلال نفوذه وسلطته بحكم منصبه، فى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال بعد العقارات المخالة بدائرة حى الهرم والتابعة لأحدى شركات المقاولات، مقابل حصوله على مبلغ مالي، وانه تم تسجيل تلك المفاوضات التى تمت بين المتهم والراشى، بمعرفة الأجهزة الرقابية وبناء على قرارات صادرة من النيابة العامة.

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