الجيش الإسرائيلي يعلن الاستنفار على حدود غزة

08 أغسطس 2018 - 04:20 م

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، رفع حالة الاستنفار وإغلاق بعض الطرق في منطقة غلاف قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي ادرعي، في تصريح: " نظرًا لتصريحات صادرة عن حماس ورصد إخلاء مواقع تابعة لمنظمة حماس الإرهابية، تقرر في القيادة الجنوبية العسكرية رفع حالة الاستنفار وإغلاق بعض الطرقات في منطقة غلاف غزة"، وفق وكالة "الأناضول".

واستدرك قائلا: "ما عدا عن ذلك، لم تصدر أية تعليمات استثنائية للجبهة الداخلية".

وأضاف أدرعي: " يتحرك الجيش الإسرائيلي لحماية سكان المنطقة ولن يسمح بالمساس بمواطني إسرائيل أو بجنود الجيش وهو جاهز لسيناريوهات متنوعة". ولم يحدد الناطق موعدا لانتهاء حالة الاستنفار.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قتل أمس فلسطينييْن اثنين من حركة حماس، أقر لاحقا بأنه قتلهما بالخطأ.