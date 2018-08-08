  • الأربعاء 08 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر04:55 م
بحث متقدم
الأسد وزوجته

إصابة زوجة «الأسد» بمرض خبيث

سكين

أب يذبح مغتصِب ابنته داخل نيابة كفر الدوار

الجيش الإسرائيلي يعلن الاستنفار

الجيش الإسرائيلي يعلن الاستنفار على حدود غزة

السياحة في تركيا

100 ألف مصري زاروا تركيا في 2017

صورة الخبر

"صلاح" طلب الرحيل عن روما لهذا السبب

مستشار مرسي : قادة الإخوان عاجزون عن حل الأزمة

مستشار مرسى: قادة الإخوان عاجزون عن حل الأزمة

كاف

"كاف" يعلن طاقم تحكيم الأهلي والترجي

الطفل محفوظ

مذيعة "أطفال التهريب" تكشف مفاجأة مدوية عن الطفل محفوظ

أسرار جديدة لا تعرفها عن " بيجوفيتش"

أسرار جديدة لا تعرفها عن "بيجوفيتش"

اشعياة

تطورات الحالة الصحية للراهب "المنتحر"

وسط تحرك مريب من «حماس»..

الجيش الإسرائيلي يعلن الاستنفار على حدود غزة

عرب وعالم

الجيش الإسرائيلي يعلن الاستنفار
الجيش الإسرائيلي يعلن الاستنفار

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

الجيش الإسرائيلى يصفى فلسطينيين

#

جيش الاحتلال يفتح تحقيقًا في استشهاد طفل بغزة‎

#

رصاص الاحتلال تحرم شابا من ساقه الاصطناعية

#

إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال

إسرائيل

حماس

غزة

استنفار

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، رفع حالة الاستنفار وإغلاق بعض الطرق في منطقة غلاف قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي ادرعي، في تصريح: " نظرًا لتصريحات صادرة عن حماس ورصد إخلاء مواقع تابعة لمنظمة حماس الإرهابية، تقرر في القيادة الجنوبية العسكرية رفع حالة الاستنفار وإغلاق بعض الطرقات في منطقة غلاف غزة"، وفق وكالة "الأناضول".

واستدرك قائلا: "ما عدا عن ذلك، لم تصدر أية تعليمات استثنائية للجبهة الداخلية".

وأضاف أدرعي: " يتحرك الجيش الإسرائيلي لحماية سكان المنطقة ولن يسمح بالمساس بمواطني إسرائيل أو بجنود الجيش وهو جاهز لسيناريوهات متنوعة". ولم يحدد الناطق موعدا لانتهاء حالة الاستنفار.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قتل أمس فلسطينييْن اثنين من حركة حماس، أقر لاحقا بأنه قتلهما بالخطأ.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أزمة مصر أعمق من الحاكم والحكومة

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

لا تتوجع.. أو غور من البلد!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة مدافع المصري بقطع في الرباط الصليبي
» لأول مرة.. مسلمة تقترب من عضوية الكونجرس الأمريكي
» «جروس» يحذر لاعبي الزمالك من هذا الأمر
» طاقم تحكيم مباراة الإسماعيلي والكويت الكويتي
» عضو بالكنيست يقدم استقالته بـ"العربية"
» تعرف على فوائد البلح لعلاج السرطان والقلب
» سقوط سيدة استولت على 3 ملايين من المواطنين بالإسكندرية
» مطار القاهرة يستقبل آخر فوج للحجاج الفلسطينيين
» إنبي الجريح يستدرج الطلائع فى ختام الجولة الثانية
» مستشفيات القوات المسلحة تستقبل الحالات الحرجة لإنهاء قوائم الانتظار
» غلق شارع 26 يوليو لمدة عام

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:50 م

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية