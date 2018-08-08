أب يذبح مغتصِب ابنته داخل نيابة كفر الدوار

08 أغسطس 2018 - 04:22 م

أقدم فلاح من قرية ملقأه بمدينة كفر الدوار على ذبح عامل بسكين، أثناء عرض الأخير على نيابة كفر الدوار بالبحيرة، لإقامته علاقة غير شرعية مع نجلته واتهامها له باغتصابها.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة إخطارا من الرائد محمود هندي، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار بتعدي "محمد ع" بسكين علي "محمد س ط"، أثناء عرضة على النيابة وتم نقلة لمستشفى كفر الدوار العام.

وتم التحفظ على الفلاح وتحويل الجاني إلى مستشفى الشاملة لإسعافه، وسط تشديدات أمنية مكثفة في مبني نيابة كفر الدوار، والتحقيق مع الحراس حول كيفية تمكن والد الضحية بالدخول بسكين داخل أسوار النيابة.