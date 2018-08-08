رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن قادمًا من السودان

08 أغسطس 2018 - 04:47 م

عاد إلى أرض الوطن الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والوفد المرافق له، بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة السودان، لحضور الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المصرية السودانية المشتركة والتى عقدت بالعاصمة السودانية "الخرطوم".

وأسفرت اجتماعات اللجنة عن الاتفاق على تعزيز التعاون العسكرى والأمنى بين مصر والسودان، والعمل المشترك من أجل تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب ومجابهة كافة أعمال التهريب والتسلل.

وكان الرئيس السودانى عمر البشير قد التقى الفريق محمد فريد على هامش إجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة بين مصر والسودان، معربًا عن عمق الروابط المشتركة التى تربط بين البلدين الشقيقين.

كما التقى الفريق محمد فريد الفريق أول عوض بن عوف، وزير الدفاع السودانى، والفريق أول كمال عبدالمعروف الماحى، رئيس الأركان المشتركة السودانية، وناقش الجانبان عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم علاقات التعاون العسكرى، والتدريبات المشتركة، ونقل وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين.

وأكد وزير الدفاع السودانى على عمق العلاقات التى تربط بين مصر والسودان وتطابق وجهات النظر تجاه التحديات والتهديدات الأمنية التى تواجهها المنطقة.

كما أشار رئيس الأركان المشتركة السودانية إلى أن ماتم الإتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة يعتبر نقلة حقيقية فى مسيرة تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.

من جانبه أكد الفريق محمد فريد على أهمية تطوير مجالات التعاون بين القوات المسلحة لكل من مصر والسودان، مشيرًا إلى توافق الرؤى حول إستراتيجية مشتركة لتحقيق مصالح البلدين الشقيقين، وأن القوات المسلحة المصرية تعتبر امتداد للقوات المسلحة السودانية، وتتعاون فيما تتطلبه مصلحة البلدين بتوجيهات من القيادة السياسية المصرية.