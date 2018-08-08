  • الأربعاء 08 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر04:57 م
بحث متقدم
الأسد وزوجته

إصابة زوجة «الأسد» بمرض خبيث

سكين

أب يذبح مغتصِب ابنته داخل نيابة كفر الدوار

الجيش الإسرائيلي يعلن الاستنفار

الجيش الإسرائيلي يعلن الاستنفار على حدود غزة

السياحة في تركيا

100 ألف مصري زاروا تركيا في 2017

صورة الخبر

"صلاح" طلب الرحيل عن روما لهذا السبب

مستشار مرسي : قادة الإخوان عاجزون عن حل الأزمة

مستشار مرسى: قادة الإخوان عاجزون عن حل الأزمة

كاف

"كاف" يعلن طاقم تحكيم الأهلي والترجي

الطفل محفوظ

مذيعة "أطفال التهريب" تكشف مفاجأة مدوية عن الطفل محفوظ

أسرار جديدة لا تعرفها عن " بيجوفيتش"

أسرار جديدة لا تعرفها عن "بيجوفيتش"

اشعياة

تطورات الحالة الصحية للراهب "المنتحر"

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن قادمًا من السودان

الحياة السياسية

الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة
الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة

المحرر العسكري

أخبار متعلقة
#

إسرائيل تفرج عن «رائد صلاح»

#

انتقال إبراهيم حسن للزمالك «باطل»

#

"الحايس" يعود الي أرض الوطن بعد رحلة علاج

#

بالصور.. شيخ الأزهر في زيارة غير مسبوقة إلى موريتانيا

القوات المسلحة

السودان

رئيس الأركان

محمد فريد

عاد إلى أرض الوطن الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والوفد المرافق له، بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة السودان، لحضور الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المصرية السودانية المشتركة والتى عقدت بالعاصمة السودانية "الخرطوم".

وأسفرت اجتماعات اللجنة عن الاتفاق على تعزيز التعاون العسكرى والأمنى بين مصر والسودان، والعمل المشترك من أجل تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب ومجابهة كافة أعمال التهريب والتسلل.

وكان الرئيس السودانى عمر البشير قد التقى الفريق محمد فريد على هامش إجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة بين مصر والسودان، معربًا عن عمق الروابط المشتركة التى تربط بين البلدين الشقيقين.

كما التقى الفريق محمد فريد الفريق أول عوض بن عوف، وزير الدفاع السودانى، والفريق أول كمال عبدالمعروف الماحى، رئيس الأركان المشتركة السودانية، وناقش الجانبان عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم علاقات التعاون العسكرى، والتدريبات المشتركة، ونقل وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين.

وأكد وزير الدفاع السودانى على عمق العلاقات التى تربط بين مصر والسودان وتطابق وجهات النظر تجاه التحديات والتهديدات الأمنية التى تواجهها المنطقة.

كما أشار رئيس الأركان المشتركة السودانية إلى أن ماتم الإتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة يعتبر نقلة حقيقية فى مسيرة تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.

من جانبه أكد الفريق محمد فريد على أهمية تطوير مجالات التعاون بين القوات المسلحة لكل من مصر والسودان، مشيرًا إلى توافق الرؤى حول إستراتيجية مشتركة لتحقيق مصالح البلدين الشقيقين، وأن القوات المسلحة المصرية تعتبر امتداد للقوات المسلحة السودانية، وتتعاون فيما تتطلبه مصلحة البلدين بتوجيهات من القيادة السياسية المصرية.





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أزمة مصر أعمق من الحاكم والحكومة

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

لا تتوجع.. أو غور من البلد!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة مدافع المصري بقطع في الرباط الصليبي
» لأول مرة.. مسلمة تقترب من عضوية الكونجرس الأمريكي
» «جروس» يحذر لاعبي الزمالك من هذا الأمر
» طاقم تحكيم مباراة الإسماعيلي والكويت الكويتي
» عضو بالكنيست يقدم استقالته بـ"العربية"
» تعرف على فوائد البلح لعلاج السرطان والقلب
» سقوط سيدة استولت على 3 ملايين من المواطنين بالإسكندرية
» مطار القاهرة يستقبل آخر فوج للحجاج الفلسطينيين
» إنبي الجريح يستدرج الطلائع فى ختام الجولة الثانية
» مستشفيات القوات المسلحة تستقبل الحالات الحرجة لإنهاء قوائم الانتظار
» غلق شارع 26 يوليو لمدة عام

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:50 م

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية