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إصابة مدافع المصري بقطع في الرباط الصليبي

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كشف طبيب فريق المصري، عن حجم إصابة إسلام صلاح، مدافع الفريق البورسعيدي، والتي تعرض لها خلال مباراة الأهلي، أمس، الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري العام.

وأثبتت الأشعة إصابة إسلام صلاح بقطع جزئي في الرباط الصليبي، وسيغيب علي أثرها لمدة تتراوح من 5 إلي 6 شهور.

وكان اللاعب قد أصيب أمس أثناء مباراة المصري أمام نظيرة الأهلي ضمن منافسات الأسبوع الثاني من عمر مسابقة الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين .

ويعد اللاعب إسلام صلاح أحد الركائز الأساسية داخل فريق النادي المصري والذي يعتمد عليها حسام حسن في جميع المباريات.


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