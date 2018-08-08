الجنايات تؤيد حبس المتهمين برشوة الشروق

08 أغسطس 2018 - 05:11 م

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود حمدى، رفض استئناف 7 متهمين على قرار حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات برشوة قيادات جهاز مدينة الشروق، مع استمرار حبس المتهمين.

كان قد ألقى ضباط هيئة الرقابة الإدارية فى 20 يونيو الماضى، القبض على 5 من قيادات جهاز مدينة الشروق على رأسهم نائب رئيس الجهاز، ومسئول إدارة الأمن ومهندس التشغيل والصيانة ومسئول النظافة وموظف آخر، كما تم ضبط 2 آخرين أحدهم مدير من مسئول شركة للنظافة.

يأتي ذلك ضمن ضربات الرقابة الإدارية القاسمة لمسئولى أجهزة المدن الجديدة ومسئولى الشركات التي تعمل مع الأجهزة الحكومية عبر المزادات والمناقصات.



