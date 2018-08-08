» هاني زادة يصدم جماهير الزمالك

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جماهير

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الزمالك

أجوجو

موندومو

نفى هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وصوله إلى اتفاقات نهائية مع محاميي اللاعبين الكاميروني اليكسيس موندومو والغاني أجوجو حول تسوية مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى القلعة البيضاء.

وقال زادة إن وفد الزمالك حاليا يواصل مفاوضاته لحل الأزمة وحينما سنصل لاتفاق نهائي سيتم عرض الأمر على المستشار مرتضى منصور لحسم هذا الملف.

وأضاف عضو المجلس أن هناك أنباء سارة بخصوص أزمة اللاعب الغاني كريم الحسن سيتم الكشف عنها قريبا لجماهير القلعة البيضاء.


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