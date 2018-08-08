» صحيفة فرنسية: نجم الأهلي يسير على خطى «صلاح»

08 أغسطس 2018 - 05:26 م

سلطت صحيفة «فرانس فوتبول» الفرنسية الشهيرة، الضوء على مستوى ناصر ماهر، صانع ألعاب الأهلي، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع فريقه خلال المباراتين الماضيتين بمسابقة الدوري العام.

وكشفت الصحيفة، أن ناصر ماهر دخل اهتمامات عدد كبيرة من الأندية الفرنسية والأوروبية وعلى رأسها ناديا أودينيزي الإيطالي وفياريال الإسباني، لضم اللاعب الشاب.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب بات محور اهتمام عدد من أندية الدوري الفرنسي، إلا أن ناديي أودينيزي وفياريال الأقرب لضم اللاعب، مؤكدين أنه لاعب موهوب يقدم كرة قدم أنيقة وممتعة.

وأشادت الصحيفة بلاعب الأهلي، مؤكدين أنه يمتلك مهارات عالية وأنه مستقبل كرة القدم الأفريقية، ويأتي امتدادا لتألق اللاعبين المصريين في الخارج وعلى رأسهم محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي ومحمود حسن تريزيجيه مع قاسم باشا التركي، وأنه فقد فرصة تمثيل مصر في كأس العالم بسبب نقص الخبرات فقط.