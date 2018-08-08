باعتراف السادات.. هكذا كانت المعاملة في سجون الملك

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السادات

علاء الأسواني

الملك فاروق

كشف الروائي علاء الأسواني، كيفية معاملة الأجهزة الأمنية للمسجون السياسي، قبل ثورة يوليو 1952، أثناء القبض عليه أو في فترة حبسه، مؤكدًا أنه كان يتمتع بمعاملة إنسانية أكثر من أي فترة حكم فيما بعد.

وروى "الأسواني"، في مقال نشرته له الإذاعة الألمانية "dw"، مواقف لاعتقال أبيه عباس الأسواني، الذي كان أديبا معروفا ومحاميا اشترك مثل أبناء جيله في النضال ضد الاحتلال البريطاني فتم اعتقاله بشكل متكرر.

وقال إن أسرة أبيه كانت تعيش خلال الأربعينيات من القرن الماضي في منزل كبير من طابقين في شارع رضا بالسيدة زينب، حيث حكت له جدته أنها كانت دائما تستقبل الضابط الذي يأتي لاعتقال أبيه في حجرة الجلوس في الدور الأول، وترجوه أن يلتزم الهدوء حتى توقظ نجلها بغير أن تفزع خوته.

وأضاف: "تؤكد جدتي أن الضابط كان يستجيب إلى طلبها بل ويعتذر لأبي لأنه ينفذ التعليمات، على كثرة مرات اعتقال أبي فانه لم يتعرض للتعذيب قط بل وعادة ما كان يقضى الليلة الأولى في مكتب مأمور القسم يتسامر مع الضباط الساهرين الذين كانوا يخاطبونه بلقب الأستاذ عباس".

واستطرد: "وعندما اعتقل أبي بتهمة ملفقة هي الاشتراك في حريق القاهرة وظل مسجونا لشهور في سجن الأجانب لم يتعرض إلى التعذيب مطلقا بل أنه اشترك مع زملائه المعتقلين في مباريات كرة قدم وقدموا عروضا مسرحية وكان الطعام الساخن يأتيه يوميا من البيت، وأحيانا من باب التغيير كان يطلب الطعام من مطعم جروبي الشهير بالإضافة إلى سجائره المفضلة من نوع لاكي سترايك".

وأكد أن نفس المعاملة الإنسانية تحدث عنها الرئيس الراحل أنور السادات عندما كان مسجونا عام 1946 أثناء محاكمته بتهمة الاشتراك في اغتيال أمين عثمان، وزير المالية في حكومة الوفد، حيث شكا السادات في مذكراته من حادثتين اعتبرهما انتهاكا صارخا لحقوقه: أولا عندما تأخرت إدارة السجن في تسليمه حقيبته الشخصية مما أدى إلى عدم حلاقة ذقنه وغسيل أسنانه، والواقعة الأخرى عندما أيقظه مأمور السجن أثناء الليل وأخرجه في الفناء لمواجهته مع بعض المتهمين وكان الجو باردا لدرجة قد تؤذي صحته.

وتابع: "عدا ذلك كان أنور السادات مثل أبي الراحل يطلب طعامه من أفخر مطاعم القاهرة وقد أصدر مع زملائه المساجين مجلة وزعوها في السجن وقدموا عرضا مسرحيا قام فيه السادات بدور هارون الرشيد".


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