«المركزى» يرد على وصول الدولار إلى 20 جنيه

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البنك المركزي والدولار
البنك المركزي والدولار

خالد الشرقاوي

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البنك المركزي

الدولار

طارق عامر

20 جنيه

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، اليوم الأربعاء، إن ما تردد بشأن ارتفاع الدولار إلى مستوى الـ 20 جنيها خلال الفترة المقبلة غير صحيح.

وأضاف عامر في تصريحات صحفية، اليوم، على هامش الاجتماع السنوي لجمعية البنوك المركزية الأفريقية المنعقد حاليًا بشرم الشيخ، أن تلك الشائعات غير مبنية على معلومة وهناك مستفيدين من إطلاق تلك الشائعات.

وبدأت صباح اليوم الأربعاء، لأول مرة في مصر، الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الأفريقية في دورة انعقادها الواحدة والأربعين بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتشهد الاجتماعات مشاركة كبرى المؤسسات الدولية والإقليمية مثل مفوضية الاتحاد الأفريقي وصندوق النقد والبنك الدوليين، وبنك الاحتياطي الفيدرالي نيويورك، والبنك المركزي الأوروبي، والكوميسا، وغيرها.

ويأتي عقد الاجتماعات في مصر في إطار الجهود المصرية لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، والتوسع في مجالات التعاون المشترك، خاصة في المجال الاقتصادي، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري وكافة الدول الأفريقية، ويساعد على تحقيق آمال وتطلعات شعوبها بتحقيق المزيد من النمو والرخاء.

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