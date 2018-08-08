  • الأربعاء 08 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر08:18 م
بحث متقدم
ابنة القرضاوي وزوجها

تجديد حبس زوج نجلة «القرضاوي» 45 يوما

اشعياة

أول قرار من النيابة ضد راهبين بدير أبو مقار

الإنسولين

رفع سعر «الأنسولين».. وسط اعتراضات وانتقادات

العامل المصري

عامل مصري يشعل الرأي العام الكويتي بسبب قراءته للقرآن

البنك المركزي والدولار

«المركزي» يرد على وصول الدولار إلى 20 جنيهًا

جانب من استقبال وزيرة الثقافة للفريق الفلسطيني

بالصور.. حقيقة استقبال وزيرة الثقافة مطربة إسرائيلية

أنور السادات

باعتراف السادات.. هكذا كانت المعاملة في سجون الملك

عمليات الجيش في سيناء

صفقة القرن لن تشمل إقامة دولة فلسطينية بسيناء

حلا شيحا

بالصورة.. حلا شيحا تخلع الحجاب وتعود للتمثيل

مصنع مخدرات

مخدرات.. «صنع في مصر»

خلال الفترة المقبلة..

«المركزي» يرد على وصول الدولار إلى 20 جنيهًا

مال وأعمال

البنك المركزي والدولار
البنك المركزي والدولار

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

مدير "أبل" يكشف عن 4 كلمات جلبت لشركته المليارات

#

المالية: استمرار تثبيت سعر الدولار عند 16 جنيهًا

#

مفاجأة عن سعر كيلو الطماطم بعد 20 يومًا

#

عودة جثامين 20 مسيحيًا ذبحهم داعش في سرت

البنك المركزي

الدولار

طارق عامر

20 جنيه

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، اليوم الأربعاء، إن ما تردد بشأن ارتفاع الدولار إلى مستوى الـ 20 جنيها خلال الفترة المقبلة غير صحيح.

وأضاف عامر في تصريحات صحفية، اليوم، على هامش الاجتماع السنوي لجمعية البنوك المركزية الأفريقية المنعقد حاليًا بشرم الشيخ، أن تلك الشائعات غير مبنية على معلومة وهناك مستفيدين من إطلاق تلك الشائعات.

وبدأت صباح اليوم الأربعاء، لأول مرة في مصر، الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الأفريقية في دورة انعقادها الواحدة والأربعين بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتشهد الاجتماعات مشاركة كبرى المؤسسات الدولية والإقليمية مثل مفوضية الاتحاد الأفريقي وصندوق النقد والبنك الدوليين، وبنك الاحتياطي الفيدرالي نيويورك، والبنك المركزي الأوروبي، والكوميسا، وغيرها.

ويأتي عقد الاجتماعات في مصر في إطار الجهود المصرية لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، والتوسع في مجالات التعاون المشترك، خاصة في المجال الاقتصادي، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري وكافة الدول الأفريقية، ويساعد على تحقيق آمال وتطلعات شعوبها بتحقيق المزيد من النمو والرخاء.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أزمة مصر أعمق من الحاكم والحكومة

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

لا تتوجع.. أو غور من البلد!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» مدرب الإنتاج: شعرت أن «بيراميدز» يلعب في كأس العالم
» «كهربا» يشارك في مران الزمالك.. وغياب «حفني»
» قصف مدفعي إسرائيلي على غزة
» بالفيديو.. بيراميدز يفلت من الهزيمة أمام الإنتاج الحربي
» «النني» يرد على تقارير رحيله عن آرسنال
» «فضل»:«باكا» يرفض البقاء في الأهلي.. ولم نطلب«قفشة»
» تأجيل حل مجلس إدارة الأهلي لـ11 أكتوبر
» الصين تفرض 16 مليار دولار رسومًا على الواردات الأمريكية
» صحيفة فرنسية: نجم الأهلي يسير على خطى «صلاح»
» رجل يحتجز امرأة في كهف ويغتصبها 15عامًا
» نتائج الاجتماع الفني لمباراة الاتحاد السكندري والترجي

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عشاء

    08:20 م

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق