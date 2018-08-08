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«فضل»:«باكا» يرفض البقاء في الأهلي.. ولم نطلب«قفشة»

الرياضة

محمد فضل مدير التعاقدات بالأهلي
محمد فضل مدير التعاقدات بالأهلي

أمير سعد

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المصريون

الاهلى

محمد فضل

باكا

كشف محمد فضل، مدير التعاقدات في النادي الأهلي، عن العديد من الأسرار التي أثارت الجدل داخل جدران القلعة الحمراء، خلال الفترة الماضية.

أكد «فضل» في تصريحات إذاعية اليوم، الأربعاء، أن القلعة الحمراء لم تخطط من البداية للتعاقد مع محمد مجدي أفشة، لاعب بيراميدز، عندما كان لاعبًا في إنبي، مضيفًا: «أفشة لاعب كبير وموهوب بدون أدنى شك، ولكننا لم نسع يومًا للتعاقد معه بل ولم يطرح الموضوع من الأساس للنقاش في أي اجتماعات»، وذلك وفقًا لما أفاده خلال تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء.

وقال «فضل»: «كل ما يتم ترويجه في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا عن صفقات كانت محتملة أو قادمة للأهلي ليس له أي أساس من الصحة.. ما احتجنا له تعاقدنا معه بالفعل، وما لم نتعاقد معه لم تكن هناك رغبة في ضمه ولم ننافس أي نادٍ في صفقة وفشلنا»، موضحًا: «هناك فكر جديد نطبقه في الأهلي ونعمل من خلاله ولذلك رأينا سوق انتقالات على أضيق الحدود بالنسبة لفريق الكرة».

وأشار: «بالنسبة لصفقات يناير فما زال هناك 5 أشهر متبقية لكي نحدد ما نريده ونتعاقد على أساسه»، موجهًا رسالة لكل الأندية المصرية: «الأهلي لن يتم ليُّ ذراعه تحت أي ظروف، ولن يقبل بأن يتم عرض مبالغ زهيدة وبخسة لشراء أو استعارة لاعبيه في الوقت نفسه الذي يطلب منه أرقام تفتقد للعقل والمنطق».

ونفى مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، وجود أي أزمات مع مؤمن زكريا بسبب رغبته في تعديل عقده أو رغبته في الرحيل عن الأهلي للاحتراف مقابل تمسك النادي به، حيث أكد أن العلاقة قوية ومحترمة بين الطرفين، وعن تجديد تعاقد اللاعب، أضاف أن محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة يعمل على هذا الملف.

كما نفى ما يقال عن تقدم نادي صن دوانز بعرض اقتصر على 500 ألف دولار لشراء باكاماني، مؤكدًا أن المقابل المعروض أعلى من ذلك بكثير ولكنه لم يرتق بعد لما يرضي الأهلي»، قائلًا: «حصلنا علي باكاماني مقابل مليون و300 ألف يورو، ولكننا قد نبيعه بـ2 مليون دولار لأننا نراه لاعبا جيدًا جدًا وهو نجم كبير يلعب أساسيا في منتخب جنوب إفريقيا».

وعن سبب بيعه أشار فضل: «باكاماني متأزم نفسيا ولا يريد الاستمرار مع الأهلي، وحصلنا علي موافقة من كارتيرون ببيعه لأنه لا يمكن أبدا حتى لو كنا محتاجين إليه أن نجبره على البقاء وهو لايريد ذلك»، واختتم بأن القلعة الحمراء تعمل على تسويق عمرو جمال وعمرو بركات بالشكل اللائق بهما كابنين من أبناء النادي، يكن لهما كل تقدير واحترام، وأنه لم تصل إليهما أي عروض رسمية حتى الآن.


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