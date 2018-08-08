أول قرار من النيابة ضد راهبين بدير أبو مقار

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في قضية مقتل الأنبا إبيفانيوس

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أمرت نيابة وادي النطرون، برئاسة المستشار وائل بكر رئيس النيابة، والمستشار أحمد البيلي مدير النيابة، اليوم، بالتحفظ على الراهب المشلوح أشعياء المقاري، 34 سنة، على ذمة التحقيقات، بعد محاولته الانتحار، إثر قرار المجلس الكنسي والكنيسة من تجريده من رهبنته وعودته لاسمه العلماني وائل سعد تاودرس، وإحالته للطب الشرعي لبيان ما به من إصابات.

وتبين وجود جروح قطعية وسحجات باليد اليسرى للراهب المشلوح، وقيامه بتناول مبيد حشري في محاولة منه للانتحار وسابقة إقدامه على ذلك، وفشله قبل عرضه على الطب الشرعي مستخدما سكينا وإحداث إصابته بجرح بالعنق من الخلف.

كما قررت النيابة حجز الراهب "ب.ا" مسؤول الكاميرات بالدير، وحجز "م.ي.ش" مسؤول العمال بالدير على ذمة تحريات المباحث، في قضية مقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبو مقار بوادي النطرون، الذي عُثر عليه الأسبوع الماضي، مقتولًا أمام القلاية الخاصة به داخل الدير.

كانت معاينة النيابة توصلت إلى تعطل الكاميرات الخاصة بالدير بالكامل، وتبين كسر هارد الديسك الخاص بالكاميرات، وطلبت النيابة الاستعلام عن حالة الراهب فلتاؤس المقاري، واسمه العلماني ريمون رسمي منصور 33 سنة، الذي يعالج حاليا داخل مستشفى مايكل أنجلو في الزمالك إثر محاولته الانتحار على خلفية تجريد الراهب المشلوح أشعياء من رهبنته والاشتباه في تورطهما في مقتل رئيس الدير.

وتبين أن الراهب في غيبوبة تامة أثر إصابته بكسر في الفقرة الخامسة بالعمود الفقري، وشرخ في الحوض وكسر في القدمين أثناء محاولته الانتحار من أعلى مبنى العيادات بمنطقة القلالي خارج الدير ولا يمكن استجوابه.



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