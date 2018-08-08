الطيب: مستعدون لتدريب أئمة بنجلاديش

08 أغسطس 2018 - 06:41 م

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، صوفي ميزان الرحمن، رئيس جمعية العلامة الرومي ببنجلاديش.

وقال "الطيب"، إن الأزهر الشريف معني بأبناء المسلمين الدارسين لديه، ويعول عليهم في نشر الفكر الوسطي بعد عودتهم إلى بلادهم، مبديا استعداد الأزهر للتعاون مع بنجلاديش لنشر المنهج الأزهري، وذلك من خلال افتتاح فرع للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر ومركز لتعليم اللغة العربية، بالإضافة لتدريب الأئمة والوعاظ كي يسهموا في نشر وسطية الإسلام وسماحته.

من جانبه، أكد رئيس جمعية العلامة الرومي، أن بنجلاديش فى أمس الحاجة إلى فكر الأزهر المستنير ومنهجه المعتدل، مشيدا بدور الأزهر في نشر وسطية الإسلام ومواجهة الأفكار الضالة والمنحرفة.