  • الأربعاء 08 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر08:17 م
بحث متقدم
ابنة القرضاوي وزوجها

تجديد حبس زوج نجلة «القرضاوي» 45 يوما

اشعياة

أول قرار من النيابة ضد راهبين بدير أبو مقار

الإنسولين

رفع سعر «الأنسولين».. وسط اعتراضات وانتقادات

العامل المصري

عامل مصري يشعل الرأي العام الكويتي بسبب قراءته للقرآن

البنك المركزي والدولار

«المركزي» يرد على وصول الدولار إلى 20 جنيهًا

جانب من استقبال وزيرة الثقافة للفريق الفلسطيني

بالصور.. حقيقة استقبال وزيرة الثقافة مطربة إسرائيلية

أنور السادات

باعتراف السادات.. هكذا كانت المعاملة في سجون الملك

عمليات الجيش في سيناء

صفقة القرن لن تشمل إقامة دولة فلسطينية بسيناء

حلا شيحا

بالصورة.. حلا شيحا تخلع الحجاب وتعود للتمثيل

مصنع مخدرات

مخدرات.. «صنع في مصر»

عامل مصري يشعل الرأي العام الكويتي بسبب قراءته للقرآن

آخر الأخبار

العامل المصري
العامل المصري

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

عامل يقتل ابن عمه بالنار لخلافات سابقة بالبدرشين

#

"هى اللى حرقت نفسها".. رد مسئول على وفاة سيدة وجنينها حرقا

#

العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار من كارثة محققة

#

عامل يطن والدته أثناء تقديم الطعام له فى الفيوم

الرأي العام

الكويت

عامل مصري

كاتبة كويتية

قراءة القرآن

تعرضت الكاتبة الكويتية، ليلى الأحمد، لموجة من الانتقادات بعد نشرها على صفحتها الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة تنتقد فيها عاملًا مصريًا كان يقرأ القرآن بصوت مرتفع أثناء عمله في موقف للسيارات.

وواجهت تغريدة الكاتبة الكويتية، انتقادات كثيرة، وقام عدد من مستخدمي "التويتر"، بإطلاق تغريدة للدفاع عن العامل المصري جاءت بهاشتاج: "#الشعب_الكويتي_ينتفض_للسكيورتي_المصري". 

وعلق ناشط كويتي يدعى "د. أحمد العنزي" على التغريدة، قائلًا: "إكرامًا لهذا الحارس الجليل الذي عرف قدر القرآن ( الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ) سيتم تكريمه والاحتفاء به ومساعدته براتب شهر كامل، وسأشكر الإخوة الأفاضل في #التأمينات_الاجتماعية  على توظيف أمثال هذا الحارس المهذب الذي حفظ عمله ودينه والبلد الذي يعمل فيه". 

وأضاف في تعليق آخر: "بلغني أن الحارس تم نقله للعمل بعد الساعة 2 ظهرا فذهبت لتكريمه كما وعدته وذلك لعنايته بكتاب الله وتفانيه في عمله وحفظه لبلدي الذي يعمل فيه ولكن للأسف لم أجده وسألت الحراس ولم أجد الجواب ثم بلغني أنه نُقل ليعمل داخل المبنى-لا دخل لي بتنظيم العمل. من يعرف رقمه الصحيح يرسله على الخاص".

وتابع في تعليق ثالث: "سعدت للتو بلقاء أخي حارس الأمن محمد شكرته ووفيت له بوعدي وأوصيته بالعناية بكتاب الله وحفظ الأمانة وصيانة البلد الذي يعمل فيه وبذل مزيد من الجهد في عمله وأهل الكويت يحترمون ويقدرون كل مقيم مخلص وهو بين أهله وإخوانه-سبحان الله لا أدري ما الذي ساقني وشدني له؟! الله يصلح النية والعمل".

ونشرت صحيفة "كويت أون لاين" تغريدة قالت فيها إنها من سيدة كويتية، وفيها صورة لباقة ورد كتب عليها اعتذار من الشعب الكويتي وبصورة مجاورة كانت صورة العامل المصري جالسا". 

من جانبه تعهد المحامي مشاري سعود، بالتكفل بمكافأة مالية ووظيفة براتب أعلى للحارس المصري الذي تم نقله، بحسب تغريدة نشرها موقع "شامل نيوز". 

كما "غرد" أحمد حمد الديحاني، نائب الرئيس للاتحاد العام لعمال الكويت، بتغريدة جمعته مع العامل المصري قائلا: "زرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للاطمئنان على رجل الأمن التابع لشركة الرواد، وغير صحيح ما يتم تداوله عن نقله أو اتخاذ أي إجراء تأديبي بحقه لأنه يقرأ القرآن الكريم وغداً سينزل تصريح مفصل ورسمي حول هذا الأمر".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أزمة مصر أعمق من الحاكم والحكومة

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

لا تتوجع.. أو غور من البلد!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» مدرب الإنتاج: شعرت أن «بيراميدز» يلعب في كأس العالم
» «كهربا» يشارك في مران الزمالك.. وغياب «حفني»
» قصف مدفعي إسرائيلي على غزة
» بالفيديو.. بيراميدز يفلت من الهزيمة أمام الإنتاج الحربي
» «النني» يرد على تقارير رحيله عن آرسنال
» «فضل»:«باكا» يرفض البقاء في الأهلي.. ولم نطلب«قفشة»
» تأجيل حل مجلس إدارة الأهلي لـ11 أكتوبر
» الصين تفرض 16 مليار دولار رسومًا على الواردات الأمريكية
» صحيفة فرنسية: نجم الأهلي يسير على خطى «صلاح»
» رجل يحتجز امرأة في كهف ويغتصبها 15عامًا
» نتائج الاجتماع الفني لمباراة الاتحاد السكندري والترجي

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عشاء

    08:20 م

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق