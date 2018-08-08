عامل مصري يشعل الرأي العام الكويتي بسبب قراءته للقرآن

08 أغسطس 2018 - 06:48 م

تعرضت الكاتبة الكويتية، ليلى الأحمد، لموجة من الانتقادات بعد نشرها على صفحتها الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة تنتقد فيها عاملًا مصريًا كان يقرأ القرآن بصوت مرتفع أثناء عمله في موقف للسيارات.

وواجهت تغريدة الكاتبة الكويتية، انتقادات كثيرة، وقام عدد من مستخدمي "التويتر"، بإطلاق تغريدة للدفاع عن العامل المصري جاءت بهاشتاج: "#الشعب_الكويتي_ينتفض_للسكيورتي_المصري".





وعلق ناشط كويتي يدعى "د. أحمد العنزي" على التغريدة، قائلًا: "إكرامًا لهذا الحارس الجليل الذي عرف قدر القرآن ( الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ) سيتم تكريمه والاحتفاء به ومساعدته براتب شهر كامل، وسأشكر الإخوة الأفاضل في #التأمينات_الاجتماعية على توظيف أمثال هذا الحارس المهذب الذي حفظ عمله ودينه والبلد الذي يعمل فيه".





وأضاف في تعليق آخر: "بلغني أن الحارس تم نقله للعمل بعد الساعة 2 ظهرا فذهبت لتكريمه كما وعدته وذلك لعنايته بكتاب الله وتفانيه في عمله وحفظه لبلدي الذي يعمل فيه ولكن للأسف لم أجده وسألت الحراس ولم أجد الجواب ثم بلغني أنه نُقل ليعمل داخل المبنى-لا دخل لي بتنظيم العمل. من يعرف رقمه الصحيح يرسله على الخاص".





وتابع في تعليق ثالث: "سعدت للتو بلقاء أخي حارس الأمن محمد شكرته ووفيت له بوعدي وأوصيته بالعناية بكتاب الله وحفظ الأمانة وصيانة البلد الذي يعمل فيه وبذل مزيد من الجهد في عمله وأهل الكويت يحترمون ويقدرون كل مقيم مخلص وهو بين أهله وإخوانه-سبحان الله لا أدري ما الذي ساقني وشدني له؟! الله يصلح النية والعمل".

ونشرت صحيفة "كويت أون لاين" تغريدة قالت فيها إنها من سيدة كويتية، وفيها صورة لباقة ورد كتب عليها اعتذار من الشعب الكويتي وبصورة مجاورة كانت صورة العامل المصري جالسا".





من جانبه تعهد المحامي مشاري سعود، بالتكفل بمكافأة مالية ووظيفة براتب أعلى للحارس المصري الذي تم نقله، بحسب تغريدة نشرها موقع "شامل نيوز".





كما "غرد" أحمد حمد الديحاني، نائب الرئيس للاتحاد العام لعمال الكويت، بتغريدة جمعته مع العامل المصري قائلا: "زرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للاطمئنان على رجل الأمن التابع لشركة الرواد، وغير صحيح ما يتم تداوله عن نقله أو اتخاذ أي إجراء تأديبي بحقه لأنه يقرأ القرآن الكريم وغداً سينزل تصريح مفصل ورسمي حول هذا الأمر".







