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الطيب: مصر نموذج فريد للتعايش والسلام الاجتماعي

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الطيب يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية
الطيب يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية

محمد عبدالرحمن

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أحمد الطيب

الأزهر

الطائفة الانجيلية

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، والوفد المرافق له؛ لتهنئته بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب "الطيب" عن خالص تقديره للقس أندريه زكي والمهنئين بعيد الأضحى المبارك، مضيفًا أن تشارك المصريين في المناسبات والأعياد الإسلامية والمسيحية يعكس حالة التعايش والسلام الاجتماعي في مصر.

وأكد أن الأزهر يبذل جهودًا مكثفة لنشر مفاهيم السلام والحوار، وهو ما جسدته تجربة منتدى "شباب صناع السلام" الذي عقد في لندن بالتعاون بين الأزهر وأسقفية كانتربري.

من جانبه تقدم وفد الطائفة الإنجيلية بخالص التنهئة لفضيلة الإمام الأكبر بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، متمنين لفضيلته موفور الصحة والعافية ولمصر دوام السلام والأمن والرخاء، مؤكدين أن فضيلة الإمام الأكبر هو رمز وطني لجميع المصريين وليس للمسلمين فقط.


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