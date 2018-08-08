» بالفيديو.. بيراميدز يفلت من الهزيمة أمام الإنتاج الحربي

08 أغسطس 2018 - 06:52 م

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، نتيجة مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري العام.

تقدم محمد رجب للإنتاج الحربى فى الدقيقة 43، قبل أن يتعادل البرازيلى كينو لبيراميدز فى الدقيقة 75، ليرفع الفريقان رصيدهما إلى 4 نقاط.

شهدت بداية الشوط الأول أداءا باهتا من جانب الفريقين، قبل أن يهدد الانتاج الحربى مرمى بيراميدز بتصويبة قوية أنقذها الحارس مهدى سليمان فى الدقيقة 25، قبل أن يرد المهاجم البرازيلى كينو بهجمة خطيرة على مرمى الانتاج فى الدقيقة 26 ألا أن مدافعى الانتاج نجحوا فى إيقافها، وفى الدقيقة 43 سجل محمد رجب هدف التقدم للإنتاج لينتهى الشوط الأول 1-0 للضيوف.

وفى الشوط الثانى، اشتعلت المباراة فى ظل رغبة الفريقين فى تحقيق الفوز، وشن فريق الانتاج الحربى أكثر من هجمة على مرمى المهدى سليمان لكنه لم ينجح فى هز الشباك مجددا، فيما كانت هجمات بيراميدز عشوائية وغير خطيرة على مرمى الانتاج.

وفى الدقيقة 75 نجح كينو فى تسجيل هدف التعادل فى شباك الانتاج، مستغلا خطأ مدافعى الفريق المنافس فى التعامل مع كرة طولية عالية لينفرد بمرمى الانتاج ويسجل الهدف الأول لبيراميدز، لتنتهى المباراة بالتعادل 1-1.