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قصف مدفعي إسرائيلي على غزة

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وكالات - خالد الشرقاوي

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غزة

قصف

الاحتلال الاسرائيلى

القسام

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، أن دبابات تابعة له "قصفت موقعًا تابعًا لحركة حماس الفلسطينية" شرقي قطاع غزة.

وقال الاحتلال في بيان له إن قصف الموقع التابع لحماس، جاء ردًا على إطلاق نار من قطاع غزة، على آلية هندسية، قرب السياج الفاصل على الحدود بين إسرائيل وغزة.

وقالت وكالة "الأناضول"، نقلا عن شهود عيان: " إن المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذيفتين تجاه مرصد تابع لكتائب القسام، شرق حي الزيتون، شرقي مدينة غزة".

ولم تسجل وزارة الصحة الفلسطينية وقوع أي إصابات حتى الساعة 16.20 تغ جراء القصف.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم، عن حالة التأهب القصوى في صفوف قواته على الحدود مع قطاع غزة.

كما أعلن الجيش عن إغلاق طرق قرب مستوطنة ناحل عوز وكذلك في مناطق قريبة من تجمع أشكول خشية من تعرض سيارات إسرائيلية لرصاص قناص.

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