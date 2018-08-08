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القبض علي عامل لإحراقه شقة انتقاما من مالكها

قضايا وحوادث

حريق منزل
ارشيفية

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ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل؛ لإضرامه النيران في شقة سكنية بمنطقة السيدة زينب؛ انتقامًا من مالكها لاعتدائه على شقيقه، وأمر اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، إحالته للنيابة التي تولت التحقيق.

كان قسم شرطة السيدة زينب، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق بأحد العقارات بشارع زين العابدين، بالانتقال تبين أن المنزل مكون من طابقين، وبدأ الحريق بـ"كنبة انتريه" وبعض المخلفات الخشبية داخل الممر المؤدي لمدخل العقار، وتمكنت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على الحريق وإخماده.

وكشفت التحريات بحدوث مشادة كلامية بين "محمد.ي" 28 عاما، عامل نظافة، مهتز نفسيا وسبق علاجه بمصحة نفسية إثر إدمانه المواد المخدرة، و"أحمد.س" 36 عاما، نجار موبيليا، مصاب بجروح سطحية بالذراعين والوجه، و"حسين.س" 36 عاما، عامل استورجي، عقب طلب الثاني من الأول مساعدته في حمل بعض الأغراض إلا أنه رفض فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى الأول على الثاني بالضرب بسلاح أبيض محدثا إصابته.

وتوجه الثالث لمحل إقامة الأول وأضرم النيران ببعض المخلفات بالممر المؤدي للعقار سكنه انتقاما منه لتعديه على شقيقه وإحداث إصابته.


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