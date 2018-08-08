تجديد حبس زوج نجلة «القرضاوي» 45 يوما

08 أغسطس 2018 - 08:03 م

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تجديد حبس حسام الدين علي، القيادى بحزب الوسط والأمين المساعد للحزب في القضية رقم 316 لسنة 2017، 45 يوما.

وكانت النيابة العامة وجهت لزوج نجلة الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وآخرين عدة تهم منها ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلال القانون والدعوة للتظاهر بدون تصريح والتحريض على العنف واستهداف المنشآت العامة.

والمتهمون هم: رجب على رمضان واحمد عبد العظيم محمد وعبد المولى احمد عبد المولى ورمضان فتحى رمضان وعاطف عبد الله ومحمد عبد المجيد ابراهيم واحمد سالم زكى واحمد محمد إبراهيم وحسام الدين على ومسعود محمد مسعود ورمضان محمد عبد السلام.

وكانت الأجهزة الأمنية ورد لها بلاغ يفيد انضمام المتهمين لجماعة أسست على خلاف القانون، وبتقنين الإجراءات ألقى القبض عليهما وعرضهما على النيابة للتحقيق في الواقعة.