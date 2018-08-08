  • الأربعاء 08 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر08:17 م
بحث متقدم
ابنة القرضاوي وزوجها

تجديد حبس زوج نجلة «القرضاوي» 45 يوما

اشعياة

أول قرار من النيابة ضد راهبين بدير أبو مقار

الإنسولين

رفع سعر «الأنسولين».. وسط اعتراضات وانتقادات

العامل المصري

عامل مصري يشعل الرأي العام الكويتي بسبب قراءته للقرآن

البنك المركزي والدولار

«المركزي» يرد على وصول الدولار إلى 20 جنيهًا

جانب من استقبال وزيرة الثقافة للفريق الفلسطيني

بالصور.. حقيقة استقبال وزيرة الثقافة مطربة إسرائيلية

أنور السادات

باعتراف السادات.. هكذا كانت المعاملة في سجون الملك

عمليات الجيش في سيناء

صفقة القرن لن تشمل إقامة دولة فلسطينية بسيناء

حلا شيحا

بالصورة.. حلا شيحا تخلع الحجاب وتعود للتمثيل

مصنع مخدرات

مخدرات.. «صنع في مصر»

مدرب الإنتاج: شعرت أن «بيراميدز» يلعب في كأس العالم

الرياضة

مختار مختار
مختار مختار

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مسلمان ضمن المشاركين في تتويج الديوك بالمونديال

#

للمرة الأولى.. إنجلترا فى زى جديد بمونديال روسيا

#

"هناك تسيب كبير في معسكر المنتخب بروسيا"

#

تشكيل السعودية وروسيا في مباراة اليوم

كأس العالم

المصريون

الإنتاج الحربى

مختار

بيراميدز

أبدى مختار مختار، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، استيائه من الأداء التحكيمي في مباراة فريقه أمام بيراميدز، التي جمعت الفريقين اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري العام.

وتحدث «مختار» في تصريحات لقناة النيل للرياضة، عقب المباراة، قائلًا: «قدمنا أداءً جيدًا جدًا، اللاعبون نفذوا التعليمات بشكل كبير، لكننا لم نكن موفقين.. لنا ضربة جزاء واضحة مليون بالمائة لم تحتسب، إضافة إلى أننا استقبلنا هدفًا من تسلل، كل هذه الأشياء أثرت علينا بشدة».

وعن هدف بيراميدز قال المدير الفني للإنتاج الحربي: «الهدف جاء من تسلل، والغريب أنني كنت على مسافة بعيدة من اللعب، ورأيت التسلل فكيف لم يره الحكم المساعد؟».

وواصل حديثه، قائلا: «شعرت أن بيراميدز يلعب في كأس العالم بسبب الحاجز الأمني القوي على اللاعبين، وكذلك التركيز والرغبة في الفوز، هذه الطريقة جعلت لاعبينا يشعرون بالتوتر، لكننا كنا الأفضل والأحق بالفوز».

وأنهى مختار قائلاً: «لست راضيًا عن النتيجة، كنا نستحق تحقيق الفوز، لكني أشكر اللاعبين على الأداء، الذي قدموه في المباراة، لكننا كنا نأمل أن نكلل هذا المجهود بالانتصار».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أزمة مصر أعمق من الحاكم والحكومة

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

لا تتوجع.. أو غور من البلد!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» مدرب الإنتاج: شعرت أن «بيراميدز» يلعب في كأس العالم
» «كهربا» يشارك في مران الزمالك.. وغياب «حفني»
» قصف مدفعي إسرائيلي على غزة
» بالفيديو.. بيراميدز يفلت من الهزيمة أمام الإنتاج الحربي
» «النني» يرد على تقارير رحيله عن آرسنال
» «فضل»:«باكا» يرفض البقاء في الأهلي.. ولم نطلب«قفشة»
» تأجيل حل مجلس إدارة الأهلي لـ11 أكتوبر
» الصين تفرض 16 مليار دولار رسومًا على الواردات الأمريكية
» صحيفة فرنسية: نجم الأهلي يسير على خطى «صلاح»
» رجل يحتجز امرأة في كهف ويغتصبها 15عامًا
» نتائج الاجتماع الفني لمباراة الاتحاد السكندري والترجي

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عشاء

    08:20 م

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق