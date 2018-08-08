» مدرب الإنتاج: شعرت أن «بيراميدز» يلعب في كأس العالم

08 أغسطس 2018 - 08:05 م

أبدى مختار مختار، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، استيائه من الأداء التحكيمي في مباراة فريقه أمام بيراميدز، التي جمعت الفريقين اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري العام.

وتحدث «مختار» في تصريحات لقناة النيل للرياضة، عقب المباراة، قائلًا: «قدمنا أداءً جيدًا جدًا، اللاعبون نفذوا التعليمات بشكل كبير، لكننا لم نكن موفقين.. لنا ضربة جزاء واضحة مليون بالمائة لم تحتسب، إضافة إلى أننا استقبلنا هدفًا من تسلل، كل هذه الأشياء أثرت علينا بشدة».

وعن هدف بيراميدز قال المدير الفني للإنتاج الحربي: «الهدف جاء من تسلل، والغريب أنني كنت على مسافة بعيدة من اللعب، ورأيت التسلل فكيف لم يره الحكم المساعد؟».

وواصل حديثه، قائلا: «شعرت أن بيراميدز يلعب في كأس العالم بسبب الحاجز الأمني القوي على اللاعبين، وكذلك التركيز والرغبة في الفوز، هذه الطريقة جعلت لاعبينا يشعرون بالتوتر، لكننا كنا الأفضل والأحق بالفوز».

وأنهى مختار قائلاً: «لست راضيًا عن النتيجة، كنا نستحق تحقيق الفوز، لكني أشكر اللاعبين على الأداء، الذي قدموه في المباراة، لكننا كنا نأمل أن نكلل هذا المجهود بالانتصار».