» بالفيديو.. المقاصة يتغلب على المقاولون العرب بثنائية

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المصريون

المقاصة

المقاولون

حقق فريق مصر المقاصة فوزًا غاليًا على المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، على ملعب الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري العام.

أحرز أحمد علي لاعب المقاولون العرب الهدف الأول لفريقه، من ركلة جزاء، في الدقيقة 13، بينما تعادل لصالح مصر المقاصة اللاعب رجب عمران في الدقيقة 63، ثم أضاف الهدف الثاني اللاعب جون أنطوي في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يرفع المقاصة رصيده إلى 3 نقاط، ويظل رصيد المقاولون عن نقطة واحدة.


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