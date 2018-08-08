الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا

08 أغسطس 2018 - 09:05 م

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرًا ملكيًا جديدًا، ينص على استضافة 1300 حاج وحاجة من مختلف قارات العالم لأداء فريضة الحج هذا العام، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، الذي تشرف عليه سنويا وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، أن المستضافين ينتمون إلى 90 دولة من قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا، لافتا إلى أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، يبرز المكانة المرموقة والرائدة التي تحتلها المملكة على صعيد العالم الإسلامي بصفتها قبلة المسلمين، ورائدة كل عمل إسلامي نافع للأمة الإسلامية، إذ تسخر كل إمكاناتها لخدمة الإسلام والمسلمين.

وأضاف آل الشيخ، أن "المملكة العربية السعودية، حاملة لواء الدعوة الإسلامية لإعلاء كلمة التوحيد، وتسعى دائما لتحقيق وحدة المسلمين ورفع شأنهم، وهي تقوم بذلك كله مترسمة نهج النبي محمد وصحابته، والصدر الأول من سلف هذه الأمة، إذ أولت هذا المنهج جل عنايتها".

وبين أن إجمالي من استفادوا من هذا البرنامج منذ بدايته عام 1417 هجرية، حتى موسم الحج الماضي وصل إلى (43547) ألف حاج وحاجة من مختلف دول العالم، منوها إلى أن "ما يميز البرنامج أنه يحقق حلم الكثير من المسلمين من دول أخرى لم يشملهم البرنامج في سنوات سابقة، إذ تنفذ الوزارة خطة سنوية تتضمن شمول البرنامج أكبر عدد ممكن من الجنسيات من دول مختلفة، وأشار إلى ما حققه برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج من أصداء طيبة".