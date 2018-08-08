» رسميًا.. ريال مدريد يتعاقد مع «كورتوا»

08 أغسطس 2018 - 09:30 م

أعلنت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، تعاقدها مع الحارس البلجيكى تيبو كورتوا، قادمًا من صفوف تشيلسى الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر البيان الذي نشره الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد، أن الملكي توصل لاتفاق مع البلوز من أجل التعاقد مع تيبو كورتوا لمدة ست مواسم قادمة.

ومن المقرر أن يخضع كورتوا سيخضع للكشف الطبي غدا الخميس، ثم يتم بعدها تقديمه في ملعب "سانتياجو برنابيو" ليظهر للمرة الأولى بقميص ريال مدريد.

كما أعلن ريال مدريد عن توصله إلى اتفاق مع تشيلسي من أجل إعارة ماتيو كوفاسيتش لموسم واحد حتى 30 يونيو 2019.