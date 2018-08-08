مفاجأة.. حزب «الإخوان» في الصدارة على «فيس بوك»

08 أغسطس 2018 - 09:38 م

باتت مواقع التواصل الاجتماعي، هي القبلة الأولى لملايين المصريين، وأصبحت أكثر من كونها وسيلة للتواصل إلى ساحة سياسية، لا تحكمها القيود المعتادة، ما جعل الأحزاب السياسة تعتمد عليها، كقناة للتواصل مع المصريين، وأصبح لكل منها صفحة رسمية، تنشر أهم الفعاليات، والأخبار عبر الصحف والمواقع الإلكترونية.

وحتى بعد سنوات من الإطاحة بحكم "الإخوان المسلمين"، إلا أن الصفحة الرسمية لحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي للجماعة يأتي في صدارة الأحزاب الأكثر متابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بلغ عدد المتابعين ما يقرب من 2 مليون متابع، تبعها حزب "الوسط" الإسلامي، بنسبة تتجاوز المليون متابع.

"الحرية والعدالة".. الأعلى

تعد الصفحة الرسمية لحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" من أكثر الصفحات انتشارًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصل عدد المتابعين إلى ما يقرب من 2 مليون متابع، وهي تهتم بنشر محتوى الموقع الإلكتروني للحزب، والتركيز على الموضوعات الصحفية التي تهاجم السلطة.

تم تدشين الصفحة في ‏14 يوليو 2011‏، عقب تأسيس الحزب بعد ثورة 25 يناير 2011 ، وقد حاز الحزب نصيب الأسد في الانتخابات البرلمانية في 2012، ولكنه عقب تظاهرات يونيو 2013 تم حله بقرار قضائي.

ونشرت الصفحة الرسمية لحزب الإخوان فور تدشينه أهم أهداف الحزب والتي تمثلت في 13 محورًا أساسيًا أهمها تحقيق الإصلاح السياسي والدستوري، وإطلاق الحريات العامة وخاصة حرية تكوين الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، وإقرار مبدأ تداول السلطة طبقًا للدستور الذي يقره الشعب بحرية وشفافية، واعتبار الأمة مصدر السلطات، والشعب صاحب الحق الأصيل في اختيار حاكمه ونوابه والبرنامج الذي يعبر عن طموحاته وأشواقه.

حزب "النور"

على الرغم من حصول حزب "النور"، الذراع السياسية للدعوة السلفية في الإسكندرية، على المركز الثاني من حيث عدد أصوات الناخبين في انتخابات 2012، إلا أنه لم يتجاوز عدد متابعي الصفحة الرسمية له أكثر من 120 ألف متابع أغلبهم من السلفيين.

وتنشر الصفحة التي أُسست‏ في ‏1 يناير 2013‏، فعاليات حزب "النور"، والأخبار المتعلقة برئيس الدكتور يونس مخيون، وكان آخرها منشور بعنوان "امسك حرامي"، وهو برنامج من إنتاج اللجنة الثقافية للحزب، يتحدث البرنامج عن نماذج للغزو الفكري الذي يستهدف أطفالنا وشبابنا، يهدف البرنامج إلى زيادة الوعي بتلك القضايا الفكرية وسبل المواجهة.

حزب "الدستور"

أُسست الصفحة الرسمية لحزب "الدستور" الذي يترأسه الصحفي خالد داود في 23 أبريل 2012، والذي يسعى لاستهداف الشباب خصوصًا.

وتحظى الصفحة بمتابعة 230 ألف متابع، وكان آخر منشوراتها، تقديم واجب العزاء، في عضو الحزب، محافظة المنوفية، محمد عفيفي.

"مصر القوية"

أُسست الصفحة الرسمية لحزب "مصر القوية" الذي يترأسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في 16 يونيو 2012، وتتم متابعته بواسطة 175 ألف متابع، وكان آخر منشور له في مايو الماضي، والذي قدّم فيه، تهنئة للأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان الكريم.

وتهتم الصفحة الرسمية للحزب في الفترة الأخيرة للحديث عن رئيس الحزب المحبوس حاليًا، ونائبه محمد القصاص.

حزب "الوفد"

يعد حزب الوفد من أقدم الأحزاب السياسية في مصر، حيث تشكل في مصر سنة 1918، وكان حزب الأغلبية قبل ثورة 23 يوليو، التي أنهت عهد الملكية، وحولت البلاد إلى النظام الجمهوري، ولم يعد الحزب إلى نشاطه السياسي إلا في عهد الرئيس أنور السادات، بعد سماحه بالتعددية الحزبية، وقد اتخذ لنفسه اسم حزب الوفد الجديد سنة 1978م.

ويتابع الحزب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ما يقرب من 208 آلاف متابع، وتنشر الصفحة، الأخبار المتعلقة بالحزب وقياداته.

حزب "التجمع"

يعد حزب "التجمع" أحد أبرز الأحزاب اليسارية المصرية، وأُسس الحزب مع إعادة تأسيس الأحزاب في مصر، وحل "الاتحاد الاشتراكي العربي"، الذي كان يمثل الحزب السياسي الوحيد في مصر سنة 1976.

أُسس الحزب على كاهل مجموعة من أصحاب التوجهات اليسارية بصفة عامة: "الاشتراكيون والشيوعيون والناصريون والقوميون وبعض الليبراليين"، غير أن الشيوعيين كانوا في قلب المجموعة الداعية لإنشاء الحزب.

يتابع الحزب عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، 17 ألف متابع فقط.

حزب "الوسط"

هو واحد من الأحزاب الإسلامية التي أُسست عقب ثورة 25 يناير 2011، على الرغم من أنه تقدم عدة مرات في عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك لإنشاء الحزب ولكنه لم يتم الموافقة عليه.

يتابع الحزب أكثر من مليون متابع، ودائمًا ما تنشر الصفحة أخبار الحزب، وفعالياته، وأقوال مأثورة عن الشيخ محمد الغزالي، وعبدالرحمن الكواكبي، بالإضافة إلى مذكرات المهندس أبو العلا ماضي، رئيس الحزب.

الأحزاب الناصرية

تعد الأحزاب الناصرية واحدة من أهم الأحزاب في مصر، ولكنها انزوت مؤخرًا ويظهر ذلك بشدة عبر صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

فالحزب العربي الديمقراطي الناصري يتابعه فقط 5 آلاف متابع، وكان آخر منشور له في 21 يوليو الماضي خلال احتفالية الحزب بذكرى ثورة 23 يوليو الباسلة.

أما حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، فيتابعه 64 ألف متابع ويعرف الحزب نفسه بأنه حزب نشأ من رحم ثورة يناير، منحازًا للفقراء والمهمشين، وتنشر الصفحة الرسمية للحزب أخباره وأخبار قياداته.

"المحافظين"

حزب "المحافظين" هو حزب سياسي يميل في مرجعيته إلي يمين الوسط، شعاره "حزب يعمل لكل المصريين"، أسسه عام 2006 الكاتب الصحفي مصطفي عبد العزيز، وقد ضمت عضويته مجموعة متميزة من الصحفيين والسياسيين والشخصيات العامة المهتمين بالعمل العام.

وقد اتخذ رئيس الحزب قرارًا بتجميده في 2010 اعتراضًا منه على الحصار السياسي والأمني الذي كان مفروضًا على الأحزاب السياسة من قبل نظام حسني مبارك، ولقلة الموارد المالية للحزب.

إلا أنه بعد قيام ثورة 25 يناير وإطلاق حرية تكوين الأحزاب وسقوط نظام حسني مبارك، أخطر رئيس الحزب، لجنةَ شئون الأحزاب برغبته في إعادة عمل الحزب مرة أُخرى، ووافقت لجنة شئون الأحزاب.

وبناءً عليه قام رئيس الحزب بالتقدم بطلب إلى المهندس أكمل قرطام، مؤسس حزب النهضة (تحت التأسيس في ذلك الوقت) لدمجه تحت راية حزب المحافظين، فوافق رئيس حزب النهضة بعد استشارة هيئة المؤسسين على الدمج.

وترتب على ذلك الدعوة لجمعية عمومية في 14 يونيو 2011 لإقرار التعديلات ولاختيار رئيس جديد للحزب، ووقع الاختيار على المهندس أكمل قرطام بأغلبية الحضور رئيسًا للحزب بدلًا من الكاتب الصحفي مصطفى عبد العزيز؛ نظرًا لرغبته في التفرغ للعمل الصحفي.

ويتابع الحزب عبر الصفحة الرسمية على "فيس بوك"، ما يقرب من 122 ألف متابع.

"المصري الديمقراطي"

يتبنى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والذي أُسس في 2011، أيديولوجية ليبرالية اجتماعية بما تعني العمل على إعادة توزيع الثروة لصالح العمل والعاملين في ظل اقتصاد السوق، وتم قبول الحزب عضوًا في الاشتراكية الدولية في 29 أغسطس عام 2012.

تتم متابعة الصفحة الرسمية للحزب بواسطة 107 آلاف متابع.

"المصريين الأحرار"

يعتبر حزب "المصريين الأحرار" من أكثر الأحزاب المصرية متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يصل عدد المتابعين إلى ما يزيد عن 600 ألف متابع و هو حزب مصري ذو مرجعية ليبرالية، أعلن عن تأسيسه يوم الأحد 3 أبريل 2011 حيث قام عدد من المفكرين والنشطاء السياسيين بالإعلان عن برنامج وأهداف الحزب ومبادئه الأساسية. ووافقت لجنة الأحزاب على إجراءات تأسيسه يوم الاثنين 4 يوليو 2011.

"البناء والتنمية"

يعتبر حزب "البناء والتنمية" واحدا من الأحزاب الإسلامية الكبرى، وقد أعلنت "الجماعة الإسلامية" في 20 يونيو 2011 عن إطلاقها للحزب، وأعلنت عن أربع وكلاء مؤسسين للحزب الجديد وهم: طارق الزمر وصفوت عبد الغني والشاذلي الصغير وأشرف توفيق.

يتابع الحزب ما يزيد عن 80 ألف متابع وينشر أهم القضايا الخاصة بالحزب.

"مستقبل وطن"

يعتبر حزب "مستقبل وطن" من الأحزاب التي أنشأت عقب ثورة 30 يونيو 2013، وتحديدًا في نوفمبر 2014.

ويتابع الحزب عبر صفحته الرسمية 300 ألف متابع، ويعرف الحزب نفسه بأنه هو حزب شاب ولد من رحم ثورتي 25 يناير و30 يونيه، ويضم الحزب 120 ألف شاب تنظيمي من 27 محافظة لديهم 58 مقر بكل محافظات مصر .