هذه حجم الزيادة المقترحة لـ أسعار الصحف القومية

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أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، انه سيتم رفع أسعار الصحف الورقية اعتبارًا من بداية سبتمبر، ميرا الى انه لن يتم زيادة الأسعار دون الرجوع إلى مجالس إدارة الصحف القومية.

واشار "سعيد"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "يحدث في مصر"، االمذاع على قناة "ام بي سي مصر الى :" ان الزيادة المقترحة عبارة عن 3 جنيهات للصحيفة اليومية و4 جنيهات للصحيفة الأسبوعية".

وتابع :" أن سبب ارتفاع أسعار الورق إلى الضعف هو سبب أزمة الصحف الحالية؛ حيث أن أسعار الورق ارتفعت من 500 إلى 1000 دولار خلال الفترة الماضية".


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