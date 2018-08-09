  • الخميس 09 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر01:02 ص
بحث متقدم
النيابة العامة

تفاصيل جديدة في قضية رشوة رئيس حي الهرم

صحف الجزائر

هذه حجم الزيادة المقترحة لـ أسعار الصحف القومية

الاخوان

مفاجأة.. حزب «الإخوان» في الصدارة على «فيس بوك»

القبة الحديدية

فشل «القبة الحديدية» في التصدي لصواريخ غزة

محمد حسين يعقوب

سلفية القاهرة والإسكندرية.. صراعات السر تخرج إلى العلن

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا

صباحي ومرزوق

«صباحي» يتضامن مع«مرزوق»: هذا ما قاله

الدولار

تعرف على سعر الدولار اليوم في مختلف البنوك

ابنة القرضاوي وزوجها

تجديد حبس زوج نجلة «القرضاوي» 45 يوما

اشعياة

أول قرار من النيابة ضد راهبين بدير أبو مقار

تفاصيل جديدة في قضية رشوة رئيس حي الهرم

آخر الأخبار

النيابة العامة
النيابة العامة

أخبار متعلقة
#

شاهد .. أغرب ما قاله رئيس حي الهرم المرتشي في فيديو قديم

#

«الديهي»: الدولة تقود حربًا ضد الفساد بلا استثناءات

#

تجديد حبس الضابط المتهم في قضية رشوة الجمارك

#

التحقيقات تكشف رشوة جديدة لرئيس مصلحة الجمارك

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل قضية الرشوة المتهمة فيها اللواء إبراهيم عبد العاطى رئيس حى الهرم، مشيرة الى ان هناك تسجيلات وأدلة تفيد بحصول المتهم على مبالغ مالية أمام استغلال نفوذه بحكم منصبه.

واشارت التحقيقات الى ان المتهم اتفق على رشاوي عبارة عن ثلاث شقق سكنية بمناطق مختلفة بداخل وخارج القاهرة، وشيكات بنكية بمبالغ مالية مختلفة جارٍ حصرها.

واكدت تحقيقات النيابة أن المتهم تفاوض حول استغلال نفوذه وسلطته بحكم منصبه، فى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال بعض العقارات المخالفة بدائرة حى الهرم والتابعة لإحدى شركات المقاولات، مقابل حصوله على مبلغ مالى، مشيرة الى أنه تم تسجيل تلك المفاوضات بمعرفة الأجهزة الرقابية وبناء على قرار صادر من النيابة العامة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أزمة مصر أعمق من الحاكم والحكومة

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

لا تتوجع.. أو غور من البلد!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» توكت توك يفصل "رأس طفلة" عن جسدها
» رسميًا.. ريال مدريد يتعاقد مع «كورتوا»
» السعودية تعترض صاروخًا أطلقه الحوثيون على جازان
» بالفيديو.. المقاصة يتغلب على المقاولون العرب بثنائية
» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة القادسية الكويتي
» مدرب الإنتاج: شعرت أن «بيراميدز» يلعب في كأس العالم
» «كهربا» يشارك في مران الزمالك.. وغياب «حفني»
» قصف مدفعي إسرائيلي على غزة
» بالفيديو.. بيراميدز يفلت من الهزيمة أمام الإنتاج الحربي
» «النني» يرد على تقارير رحيله عن آرسنال
» «فضل»:«باكا» يرفض البقاء في الأهلي.. ولم نطلب«قفشة»

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:50 ص

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال