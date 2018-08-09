موسى: هذا ما فعله زوج حلا شيحة بعد علمه بعودتها للتثميل

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حلا شيحة

زوج حلا شيحة

كشف الإعلامي أحمد موسى - مقدم برنامج "على مسوؤليتي" - عن رأي زوج الفنانة حلا شيحة في عودتها للفن بعد خلعها الحجاب .

وقال "موسى" في برنامجه المذاع على قناة "صدى البلد" : "هي اعتزلت وارتدت الحجاب في عز نجوميتها والآن تعود لتقديم بعض الأعمال الفنية وهي قالت عن عودتها أنها كانت تفتقد الشاشة والأضواء".

وأضاف: "زوج حلا شيحة دعمها بقوة في قرارها ، وهي بالمناسبة كانت قد التقت مع بعض المؤلفين للتناقش حول حياتها الفنية ويبدو أننا سنراها في عمل فني جديد".

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