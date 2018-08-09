الغيطي: أنا صديق مقرب لأسرة حلا شيحة وهذا سر خلع حجابها

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محمد الغيطي

حلا شيحة

كشف الإعلامي محمد الغيطي - مقدم برنامج "صح النوم" - أسباب اعتزال الفنانة حلا شيحة للفن ثم أسباب عودتها للفن مرة أخرى .

وقال "الغيطي" في برنامجه "صح النوم" : "كنت صديقًا مقربًا لأسرة الفنانة حلا شيحة وأعرف والدها جيدًا .. السبب الحقيقي لاعتزالها هو رؤيتها للوفاة المفاجئة للفنان عامر منيب .. عامر أصيب بمرض السرطان وهي رأت كيف انتهى به الحال .. هذا أدخلها في مرحلة اكتئاب كبيرة وبعدها قابلت زوجها الداعية الإسلامي وتزوجا وسافرا للخارج".

وأضاف: "هي الآن عادت .. وسوف تسمعني لأن هذا هو الطبيعي .. ما الأسباب النفسية أو حتى المادية المتسببة في عودتها؟ .. هناك أسباب كثيرة جدًا لكنها في النهاية حالة تُدرس ونتمعن فيها .. أنتظر ظهورها في عمل فني محترم لأن كثير من الفنانين يصلون لكن أعمالهم سوف تذهب بهم لجهنم مثل محمد رمضان مثلا".

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