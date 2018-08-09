"عشماوي" يستقبل مسئول صندوق الأمم المتحدة للسكان

09 أغسطس 2018 - 09:03 ص

استقبل اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية صباح اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة الكسندر ساشا مسئول صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر للتباحث بشأن سبل تحقيق أهداف رؤية التنمية المستدامة بالمحافظة 2030 باعتبارها إحدى مراحل رؤية التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية 2030 والتي يتم تنفيذها وفقا للأطر الجاري صياغتها بالتنسيق بين صندوق الأمم المتحدة ووزارتي التخطيط والتنمية المحلية والمعهد التخطيط القومي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

جري خلال اللقاء استعراض سبل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها في مجالات التنمية المختلفة بالقطاعات المستهدفة وأبرزها الصحة والتعليم ومحو الأمية وتنظيم الأسرة وعلي أن يكون ذلك من خلال إحداث تكامل بين الخطط التنموية المركزية والمحلية بما يضمن ألا يترك أحد بدون تنمية .

ومن المقرر أن تعقد خلال الشهر الجاري ورشة عمل بوزارة التخطيط لوضع آليات توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات المستهدفة ومنها محافظة القليوبية يعقبها عقد ورش عمل بكل محافظة