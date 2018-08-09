محافظ القليوبية يقرر النزول بدرجة تنسيق المدارس الفنية المتقدمة

في استجابة من اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية لرغبة أولياء الأمور وتخفيف العبء المالى عليهم فقد قرر النزول بدرجات تنسيق القبول المدارس الفنية المتقدمة (تجارى وفندقى، وزراعى وصناعى وفندقى 3 سنوات) للطلبة الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى 2018، وذلك في حدود الفصول المتاحة والكثافات المقررة حالة وجود مكان بالمدرسة، وحيث إن هناك مدارس فنية قد اكتملت الكثافة بها فعلى أولياء أمور الطلبة الراغبين في التقدم لإلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الفني التقدم إلى المدارس الفنية الأقرب إلى محل سكنهم التى بها أماكن شاغرة وفق درجات التنسيق

الاتية:

مدرسة بنها الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية : البنين 225 درجة والبنات 195 درجة

مدرسة بهتيم الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية: البنين 210 درجة والبنات 175درجة

مدرسة القناطر الخيرية الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية: البنين 190 درجة والبنات 170 درجة

مدرسة بنها الفنية المتقدمة التجارية المشتركة: البنين 215 درجة والبنات 185 درجة

مدرسة شبرا الخيمة الفنية المتقدمة التجارية المشتركة: البنين 215 درجة والبنات 185 درجة

مدرسة مسطرد الثانوية الزراعية المتقدمة للتصنيع الغذائى: البنين والبنات 158 درجة

مدرسة عرب جهينة الفنية الصناعية المتقدمة: البنين 199 درجة

من ناحية أخرى وجه المحافظ بضرورة مراعاة الكثافات بفصول المدارس الثانوية الفنية بمجالاتها المختلفة مع التأكيد على اهمية الاهتمام بالتعليم الفنى والمهنى واسهامه فى دعم منظومة التنمية مع حاجة المحافظة الى تخريج مزيد من الكوادر الفنية المدربة وحاجة كافة المشروعات التنموية الحالية والمستقبلية بالمحافظة إليهم.

وأوضح المحافظ، بأنه جارٍ دراسة النزول بتنسيق الثانوى العام استجابة للسادة أولياء أمور وحرصًا على مستقبل أولادهم.