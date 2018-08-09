  • الخميس 09 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر10:43 ص
بحث متقدم
رئيس حى الهرم

حبس رئيس حى الهرم المتهم بالرشوة 4 أيام

تواضروس

أول تعليق من البابا تواضروس على حادث الراهب المنتحر

ارشيف

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة "الاتحاد" والترجي التونسي

موجة غضب بسبب تشويه تمثال " الخديو إسماعيل"

موجة غضب بسبب تشويه تمثال الخديوى إسماعيل

صلاح

محمد صلاح يوجه رسالة لـ"هنيدى"

الإعلان الثالث للعريفي يشعل تويتر

الإعلان الثالث للعريفى يشعل "تويتر"

ابراهيم حسن مدير الكرة بالنادى المصرى

هجوم عنيف من "حسن" على مرتضى منصور

الدولار

تعرف علي أسعار العملات مقابل الجنيه

ميدو

أهالي "فيصل" يتفاجأوا بجلوس أسطورة البرازيل بجانبهم على المقهى

محمد الغيطي

الغيطي: أنا صديق مقرب لأسرة حلا شيحة وهذا سر خلع حجابها

في القليوبية

محافظ القليوبية يقرر النزول بدرجة تنسيق المدارس الفنية المتقدمة

قبلي وبحري

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

تسليم 21418 بطاقة تموين ذكية لمواطنى القليوبية

#

فتح مراكز الشباب لتسجيل المواليد على بطاقة التموين

#

محافظ القليوبية يخلق أزمة وعداوة بين الطلاب والطالبات

#

215 القبول بالثانوية العامة في القليوبية

في استجابة من اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية لرغبة أولياء الأمور وتخفيف العبء المالى عليهم فقد قرر النزول بدرجات تنسيق القبول المدارس الفنية المتقدمة (تجارى وفندقى، وزراعى وصناعى وفندقى 3 سنوات) للطلبة الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى 2018، وذلك في حدود الفصول المتاحة والكثافات المقررة حالة وجود مكان بالمدرسة، وحيث إن هناك مدارس فنية قد اكتملت الكثافة بها فعلى أولياء أمور الطلبة الراغبين في التقدم لإلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الفني التقدم إلى المدارس الفنية الأقرب إلى محل سكنهم التى بها أماكن شاغرة وفق درجات التنسيق

الاتية:

مدرسة بنها الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية : البنين 225 درجة والبنات 195 درجة

مدرسة بهتيم الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية: البنين 210 درجة والبنات 175درجة

مدرسة القناطر الخيرية الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية: البنين 190 درجة والبنات 170 درجة

مدرسة بنها الفنية المتقدمة التجارية المشتركة: البنين 215 درجة والبنات 185 درجة

مدرسة شبرا الخيمة الفنية المتقدمة التجارية المشتركة: البنين 215 درجة والبنات 185 درجة

مدرسة مسطرد الثانوية الزراعية المتقدمة للتصنيع الغذائى: البنين والبنات 158 درجة

مدرسة عرب جهينة الفنية الصناعية المتقدمة: البنين 199 درجة

من ناحية أخرى وجه المحافظ بضرورة مراعاة  الكثافات بفصول المدارس الثانوية الفنية بمجالاتها المختلفة مع التأكيد على اهمية الاهتمام بالتعليم الفنى والمهنى واسهامه فى  دعم منظومة التنمية مع حاجة المحافظة الى تخريج مزيد من الكوادر الفنية  المدربة وحاجة كافة المشروعات التنموية الحالية والمستقبلية بالمحافظة إليهم.

وأوضح المحافظ، بأنه جارٍ دراسة النزول بتنسيق الثانوى العام استجابة للسادة أولياء أمور وحرصًا على مستقبل أولادهم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أزمة مصر أعمق من الحاكم والحكومة

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

لا تتوجع.. أو غور من البلد!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "أرامكو" تستحوذ على مشروع ضخم بـ3 مليارات يورو
» شاهد فيديو صادم.. جميل راتب يفقد النطق
» خلع الحذاء تعطيل للسفر ومصالحة مع الزوج
» وفاة الحالة الرابعة بين الحجاج المصريين
» طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى تسجل 36 درجة
» زوجة بشار الأسد تؤكد نبأ إصابتها بالسرطان
» دراسة: إعطاء الماريغوانا للقطط والكلاب يساعدها في تجاوز أمراضها
» طلاب بجامعة حلوان يبتكرون سيارة تعمل "بلا وقود"
» براد بيت يحرج أنجلينا جولي: دفعت لها 9 مليون وتنكر ذلك
» تأجيل زفاف أميرة اليابان لأن أم العريس "مديونة"
» توكت توك يفصل "رأس طفلة" عن جسدها

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال