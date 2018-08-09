  • الخميس 09 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر10:42 ص
بحث متقدم
تواضروس

أول تعليق من البابا تواضروس على حادث الراهب المنتحر

ارشيف

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة "الاتحاد" والترجي التونسي

موجة غضب بسبب تشويه تمثال " الخديو إسماعيل"

موجة غضب بسبب تشويه تمثال الخديوى إسماعيل

صلاح

محمد صلاح يوجه رسالة لـ"هنيدى"

الإعلان الثالث للعريفي يشعل تويتر

الإعلان الثالث للعريفى يشعل "تويتر"

ابراهيم حسن مدير الكرة بالنادى المصرى

هجوم عنيف من "حسن" على مرتضى منصور

الدولار

تعرف علي أسعار العملات مقابل الجنيه

ميدو

أهالي "فيصل" يتفاجأوا بجلوس أسطورة البرازيل بجانبهم على المقهى

محمد الغيطي

الغيطي: أنا صديق مقرب لأسرة حلا شيحة وهذا سر خلع حجابها

حلا شيحة و زوجها

ظل عرضي مستورًا 12 سنة .. والآن هي تهدم كل شيء

طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى تسجل 36 درجة

آخر الأخبار

الأرصاد تحذر:طقس اليوم شديد الحرارة
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

ارتفاع فى درجات حرارة الطقس اليوم

#

طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى تسجل 36 درجة

#

طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى تسجل 40 درجة

#

طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى تسجل 38 درجة

الطقس

الشمس

الأرصاد

المدن الساحلية

هيئة الارصاد

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الخميس 9 أغسطس.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الطقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 26 36

وسط الدلتا 24 35

الإسكندرية 26 31

بلطيم 26 32

مطروح 23 31

السلوم 22 33

سيوة 26 41

بورسعيد 26 32

دمياط 26 32

العريش 25 33

رفح 24 34

الإسماعيلية 24 36

السويس 24 36

رأس سدر 26 36

نخل 20 35

نويبع 28 36

طابا 26 34

كاترين 18 35

الطور 27 37

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 28 38

مرسى علم 29 35

الفيوم 25 36

بنى سويف 25 36

المنيا 25 36

أسيوط 25 37

سوهاج 25 38

قنا 26 39

الأقصر 27 40

أسوان 28 41

أبوسمبل 29 40

الوادى الجديد 26 41

شلاتين 28 38

ابو رماد 29 37

راس حدربة 30 36

حلايب 29 36


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أزمة مصر أعمق من الحاكم والحكومة

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

لا تتوجع.. أو غور من البلد!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "أرامكو" تستحوذ على مشروع ضخم بـ3 مليارات يورو
» شاهد فيديو صادم.. جميل راتب يفقد النطق
» خلع الحذاء تعطيل للسفر ومصالحة مع الزوج
» وفاة الحالة الرابعة بين الحجاج المصريين
» طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى تسجل 36 درجة
» زوجة بشار الأسد تؤكد نبأ إصابتها بالسرطان
» دراسة: إعطاء الماريغوانا للقطط والكلاب يساعدها في تجاوز أمراضها
» طلاب بجامعة حلوان يبتكرون سيارة تعمل "بلا وقود"
» براد بيت يحرج أنجلينا جولي: دفعت لها 9 مليون وتنكر ذلك
» تأجيل زفاف أميرة اليابان لأن أم العريس "مديونة"
» توكت توك يفصل "رأس طفلة" عن جسدها

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال