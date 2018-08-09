مدير أمن القليوبية يتفقد سجن قليوب ويشدد على إجراءات التأمين

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"خيرت" يشدد على الحيادية التامة من قوات الشرطة في الانتخابات

تفقد اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية نظام العمل بقسم شرط شرطة قليوب.

وشدد طبلية، على تواجد الضباط والأفراد بأماكن عملهم والتزامهم بتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين، وشدد على ضرورة حسن معاملتهم واحترام آدميتهم داخل أقسام ومراكز الشرطة، وكذا تفعيل دور ضابط حقوق الإنسان و تواجده بصفة دائمة بالنوبتجية.

كما تفقد مدير الأمن ووحدات القسم والتقى بالضباط، وأكد أهمية تحقيق رسالة الأمن وتلقي كل البلاغات بالنوبتجية وسرعة إنهاء المحاضر للمواطنين للمبلغين.

كما تفقد مدير الأمن السجن وشدد على إجراءات التأمين الخاصة بالسجن والتفتيش بصفة دورية على المحبوسين وسرعة عرض المتهمين على النيابة العامة وسرعة إنهاء المفرج عنهم من قبل النيابة.

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