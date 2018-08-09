» وفاة الحالة الرابعة بين الحجاج المصريين

09 أغسطس 2018 - 09:22 ص

توفيت الحالة الرابعة بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية لحاجة تدعى "أماني محمود عبدالفتاح درويش" البالغة من العمر 45 عاما من محافظة الفيوم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة الحاجة أماني لافتة إلى أنها تتبع حج السياحة البري.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الحاجة توفيت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، مؤكدا أن غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة تلقت بلاغاً بالوفاة، وجار استخراج شهادات الوفاة.