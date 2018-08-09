تعرف علي أسعار العملات مقابل الجنيه

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السوق السوداء

البنوك

الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 9 أغسطس.

وسجل الدولار الأمريكي 17.8200 جنيه للشراء 17.9200 جنيه للبيع، اليورو الأوروبي 20.7003 جنيه للشراء 20.8182 جنيه للبيع، الجنيه الإسترليني نحو 23.2025 جنيه للشراء 23.3345 جنيه للبيع، الفرنك السويسري 17.9223 جنيه للشراء 18.0247 جنيه للبيع، 100 ين ياباني 15.9982 جنيه للشراء، 16.0909 جنيه للبيع، واليوان الصيني 2.6025 جنيه للشراء 2.6201 جنيه للبيع.

وفيما يتعلق بالعملات العربية، سجل الريال السعودى متوسط 4.75 جنيه للشراء، 4.75 جنيه للبيع، الدينار الكويتى 58.71 جنيه للشراء، 59.08 جنيه للبيع، الدرهم الإماراتي 4.8549 جنيه للشراء، 4.8830 جنيه للبيع، الدينار الأردني 25.0676 جنيه للشراء، 25.2849 جنيه للبيع، والريـال العماني 46.2261 جنيه للشراء، 46.5649 جنيه للبيع.

وتشهد السوق السوداء استقرارًا فى أسعار الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي بإتاحة حرية بيع وشراء الدولار فى البنوك من خلال قرار تحرير سعر الصرف.


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