هجوم عنيف من "حسن" على مرتضى منصور

09 أغسطس 2018 - 09:32 ص

من جديد شن مدير الكرة بالنادي المصري البورسعيدي، إبراهيم حسن هجومًا ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعدما ظهر الأخير مع أهالي المحكوم عليهم في قضية حادثة استاد بورسعيد، واتهم فيه التوأم بالتسبب في المذبحة.

وقال حسن في تصريحات لقناة "ال تي سي": "مرتضى شخصية عبثية لم يترك أي شخص إلا واعتدى عليه".

وطالب مدير الكرة رئاسة الجمهورية بالتدخل من أجل وقف تصرفات هذا الشخص خاصة أنه تجاوز كل الحدود".

وأكمل: "هذا الشخص أهان القضاء وأهان المسئولين بالدولة ولم يترك شخصًا إلا وتجاوز ضده؛ يجب أن يتم إيقافه".