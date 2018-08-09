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خلع الحذاء تعطيل للسفر ومصالحة مع الزوج

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا متزوجة ومعي ولد وبنت. رأيت أني وجدت أحذية كثيرة سوداء فلبست واحد ثم دخلت غرفة فنزعته وخرجت وكلما ألبس واحدًا أنزعه ثم لبست آخر وذهبت. وشكرًا

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدم الاستقرار والراحة فيما تلبسيه من أحذية قد يدل على التعطيل فى بعض الأمور وتعطيل السفر، وخلع الحذاء أكثر من مرة قد يدل على الخلاف والمصالحة مع الزوج.

وقد يدل خلع الحذاء أيضاً أو خلع فردة منه على الهجران أو الفرقة بينك وبين أحد أشقائك بسب سفر أو زعل، و قد يدل استبدال الأحذية على مداومتك على أكثر من عمل.

وربما دلت هذه الرؤيا على الحيرة فى الأمر والحيرة في اتخاذ القرار. والحصول على الحذاء بعد مشقة قد يدل على الحصول على مال بعد مشقة. ولبس الحذاء للمتزوجة قد يدل على الحمل، وللحامل قد يدل على الأنثى.

ولبس فردتي الحذاء والمشي به قد يدل على السفر. و كون الحذاء أسود فهذا يدل على صلاح حال زوجك واهتمامه بك. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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