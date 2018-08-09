الإعلان الثالث للعريفى يشعل "تويتر"

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العريفي

فالي الخير

قهوة أربيكس

عاصفة جدل

جدد الإعلان الثالث لمياه "فالي" الهجوم على الداعية السعودي محمد العريفي، وذلك عقب نشره إعلانين سابقين عن قهوة "أرابيكس"، خلال 3 أشهر.

وكالعادة وضع العريفي في تدوينة مصغرة على حسابه على "تويتر" صورة لمنتج المياه بدون أي تعليقات، ما تسبب في الهجوم عليه مجددًا عقب إعلان القهوة.

وكان إعلان العريفي الثاني عندما غرد في أواخر يوليو الماضي عن قهوة أرابيكس، والتي تسببت في عاصفة من الجدل علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقام العريفي وقتها بوضع إعلان لقهوة "أرابيكس الخير" علي حسابه والتي تقول: "مسافر الصيف لا تنس أساسيات الكيف.. حضرها في الفندق"، بدون أي تعليق من قبل العريفي، والتي اعتبرها البعض أنها مجرد دعاية للقهوة لا تليق بصفحة الداعية.

بينما كان الإعلان الأول في أواخر مايو الماضي، عندما تفاجأ متابعو حساب الداعية العريفي على موقع "تويتر"، بنشره لتغريدة يروج من خلالها لقهوة أرابيكس، من خلال مشاركته صورة الإعلان وقد كتب فيها: "هذا وقت أرابيكس"، وذلك قبل عرضه الحلقة الخامسة من برنامجه الديني "الفرقان".




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