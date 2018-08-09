زلزال جديد بقوة 5,9 درجة يضرب إندونيسيا

09 أغسطس 2018 - 09:46 ص

ضرب زلزال جديد بقوة 5,9 درجة، اليوم الخميس، جزيرة لومبوك الإندونيسية وفق المركز الأمريكي لرصد الزلازل بعد أربعة أيام من زلزال بقوة 6,9 درجات، أوقع 164 قتيلاً على الأقل.

ووقع الزلزال في شمال الجزيرة في المنطقة نفسها التي تعرضت للزلزال الأحد الماضي. وقدرت هيئة رصد الزلازل الأندونيسية من جهتها قوة الهزة بـ6,2 درجات.

وقال الناطق باسم الوكالة الإندونيسية لإدارة الكوارث سوتوبو بورو نوغروهو، إن الزلزال وقع في شمال الجزيرة في نفس المنطقة التي وقع فيها زلزال الأحد لكن ليس هناك خطر حصول تسونامي.

وأضاف أنه منذ زلزال الأحد “حصلت 355 هزة ارتدادية” متفاوتة القوة. وزلزال الخميس كان الأقوى.

وروى شاهد يدعى سري لقسمي: “كنا عالقين في ازدحام السير أثناء قيامنا بتوزيع المساعدات، وفجأة شعرنا وكأن سيارتنا اهتزت من الخلف. كان الزلزال قوياً جداً”.

وتأكد مقتل 164 شخصاً في زلزال الأحد، كما أعلن المتحدث باسم وكالة الكوارث الوطنية لوكالة، فيما أصيب 1400 بجروح وتشرد نحو 150 ألف شخص