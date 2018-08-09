  • الخميس 09 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر10:42 ص
بحث متقدم
تواضروس

أول تعليق من البابا تواضروس على حادث الراهب المنتحر

ارشيف

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة "الاتحاد" والترجي التونسي

موجة غضب بسبب تشويه تمثال " الخديو إسماعيل"

موجة غضب بسبب تشويه تمثال الخديوى إسماعيل

صلاح

محمد صلاح يوجه رسالة لـ"هنيدى"

الإعلان الثالث للعريفي يشعل تويتر

الإعلان الثالث للعريفى يشعل "تويتر"

ابراهيم حسن مدير الكرة بالنادى المصرى

هجوم عنيف من "حسن" على مرتضى منصور

الدولار

تعرف علي أسعار العملات مقابل الجنيه

ميدو

أهالي "فيصل" يتفاجأوا بجلوس أسطورة البرازيل بجانبهم على المقهى

محمد الغيطي

الغيطي: أنا صديق مقرب لأسرة حلا شيحة وهذا سر خلع حجابها

حلا شيحة و زوجها

ظل عرضي مستورًا 12 سنة .. والآن هي تهدم كل شيء

زلزال جديد بقوة 5,9 درجة يضرب إندونيسيا

عرب وعالم

بالصور.. زلزال جديد بقوة 6.1 درجة يضرب مكسيكو سيتى
بالصور.. زلزال جديد بقوة 6.1 درجة يضرب مكسيكو سيتى

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

ارتفاع ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 91 قتيلًا

#

هزة أرضية ثانية تضرب شمال إسرائيل اليوم

#

زلزال يضرب سواحل المكسيك بقوة 6.1 درجة

#

زالزال بقوة 6.5 ريختر يضرب مرتفعات في غينيا

ضرب زلزال جديد بقوة 5,9 درجة، اليوم الخميس، جزيرة لومبوك الإندونيسية وفق المركز الأمريكي لرصد الزلازل بعد أربعة أيام من زلزال بقوة 6,9 درجات، أوقع 164 قتيلاً على الأقل.

ووقع الزلزال في شمال الجزيرة في المنطقة نفسها التي تعرضت للزلزال الأحد الماضي. وقدرت هيئة رصد الزلازل الأندونيسية من جهتها قوة الهزة بـ6,2 درجات.

وقال الناطق باسم الوكالة الإندونيسية لإدارة الكوارث سوتوبو بورو نوغروهو، إن الزلزال وقع في شمال الجزيرة في نفس المنطقة التي وقع فيها زلزال الأحد لكن ليس هناك خطر حصول تسونامي.

وأضاف أنه منذ زلزال الأحد “حصلت 355 هزة ارتدادية” متفاوتة القوة. وزلزال الخميس كان الأقوى.

وروى شاهد يدعى سري لقسمي: “كنا عالقين في ازدحام السير أثناء قيامنا بتوزيع المساعدات، وفجأة شعرنا وكأن سيارتنا اهتزت من الخلف. كان الزلزال قوياً جداً”.

وتأكد مقتل 164 شخصاً في زلزال الأحد، كما أعلن المتحدث باسم وكالة الكوارث الوطنية لوكالة، فيما أصيب 1400 بجروح وتشرد نحو 150 ألف شخص

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أزمة مصر أعمق من الحاكم والحكومة

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

لا تتوجع.. أو غور من البلد!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "أرامكو" تستحوذ على مشروع ضخم بـ3 مليارات يورو
» شاهد فيديو صادم.. جميل راتب يفقد النطق
» خلع الحذاء تعطيل للسفر ومصالحة مع الزوج
» وفاة الحالة الرابعة بين الحجاج المصريين
» طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى تسجل 36 درجة
» زوجة بشار الأسد تؤكد نبأ إصابتها بالسرطان
» دراسة: إعطاء الماريغوانا للقطط والكلاب يساعدها في تجاوز أمراضها
» طلاب بجامعة حلوان يبتكرون سيارة تعمل "بلا وقود"
» براد بيت يحرج أنجلينا جولي: دفعت لها 9 مليون وتنكر ذلك
» تأجيل زفاف أميرة اليابان لأن أم العريس "مديونة"
» توكت توك يفصل "رأس طفلة" عن جسدها

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال