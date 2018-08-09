الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا للنجمة اللبنانى

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يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمباراة النجمة اللبناني الإثنين المقبل بالبطولة العربية.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، إلى تحقيق نتيجة إيجابية في بداية المشوار العربي للفريق أملاً في تحقيق فوز عريض على بطل لبنان في لقاء الذهاب تُسهّل مهمته في مباراة العودة بعد ذلك.

وكان الفريق حصل على راحة من التدريبات أمس عقب الفوز على المصري بثنائية نظيفة فى الجولة الثانية لبطولة الدوري.

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