محمد صلاح يوجه رسالة لـ"هنيدى"

09 أغسطس 2018 - 09:57 ص

وجه اللاعب محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى الفنان الكوميدي محمد هنيدي عقب نشر صورة له على المسرح وهو يقف وقفه "صلاح" أثناء إحرازه أي هدف.

وقال صلاح خلال تدوينة نشرها على حسابه الخاص بـ"تويتر": "علي طريقتي".

وكان نجم الكوميديا محمد هنيدي قد نشر صورة له علي حسابه بـ"تويتر"، وهو يقف علي المسرح مصطحبًا معها عبارة "ما أحلى الرجوع للمسرح".

يذكر أن محمد هنيدي قد قرر العودة مرة أخرى إلي المسرح بعد غياب لأكثر من 16عامًا.