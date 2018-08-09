الموعد والقنوات الناقلة لمباراة "الاتحاد" والترجي التونسي

09 أغسطس 2018 - 10:02 ص

يستضيف فريق الاتحاد السكندري، نظيره الترجي التونسي في تمام الساعة السابعة مساءً على استاد الإسكندرية في إطار منافسات دور الـ32 لبطولة كأس العرب لأبطال الأندية، ومن المقرر أن تذاع المباراة على قناة أبوظبى الرياضية.

ويسعي فريق الاتحاد بقيادة مديرة الفني محمد عمر، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق نتيجة ايجابية قبل مباراة العودة.

وكان الاتحاد السكندري تأهل لدور الـ32 بعدما فاز على كل من السالمية الكويتي وأساس تيليكوم وتعادل مع الفتح الرباطي بالدورة الرباعية التي أقيمت بالسعودية.