  • الخميس 09 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر10:42 ص
بحث متقدم
تواضروس

أول تعليق من البابا تواضروس على حادث الراهب المنتحر

ارشيف

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة "الاتحاد" والترجي التونسي

موجة غضب بسبب تشويه تمثال " الخديو إسماعيل"

موجة غضب بسبب تشويه تمثال الخديوى إسماعيل

صلاح

محمد صلاح يوجه رسالة لـ"هنيدى"

الإعلان الثالث للعريفي يشعل تويتر

الإعلان الثالث للعريفى يشعل "تويتر"

ابراهيم حسن مدير الكرة بالنادى المصرى

هجوم عنيف من "حسن" على مرتضى منصور

الدولار

تعرف علي أسعار العملات مقابل الجنيه

ميدو

أهالي "فيصل" يتفاجأوا بجلوس أسطورة البرازيل بجانبهم على المقهى

محمد الغيطي

الغيطي: أنا صديق مقرب لأسرة حلا شيحة وهذا سر خلع حجابها

حلا شيحة و زوجها

ظل عرضي مستورًا 12 سنة .. والآن هي تهدم كل شيء

بكأس العرب..

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة "الاتحاد" والترجي التونسي

الرياضة

ارشيف
الاتحاد

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

نتائج الاجتماع الفني لمباراة الاتحاد السكندري والترجي

#

"كاف" يعلن طاقم تحكيم الأهلي والترجي

#

نتائج الاجتماع الفني لمباراة الاتحاد والترجي التونسي

#

موعد مباراة السوبر الإسباني بـ«المغرب»

يستضيف فريق الاتحاد السكندري، نظيره الترجي التونسي في تمام الساعة السابعة مساءً على استاد الإسكندرية في إطار منافسات دور الـ32 لبطولة كأس العرب لأبطال الأندية، ومن المقرر أن تذاع المباراة على قناة أبوظبى الرياضية. 

ويسعي فريق الاتحاد بقيادة مديرة الفني محمد عمر، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق نتيجة ايجابية قبل مباراة العودة.

وكان الاتحاد السكندري تأهل لدور الـ32 بعدما فاز على كل من السالمية الكويتي وأساس تيليكوم وتعادل مع الفتح الرباطي بالدورة الرباعية التي أقيمت بالسعودية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أزمة مصر أعمق من الحاكم والحكومة

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

لا تتوجع.. أو غور من البلد!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "أرامكو" تستحوذ على مشروع ضخم بـ3 مليارات يورو
» شاهد فيديو صادم.. جميل راتب يفقد النطق
» خلع الحذاء تعطيل للسفر ومصالحة مع الزوج
» وفاة الحالة الرابعة بين الحجاج المصريين
» طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى تسجل 36 درجة
» زوجة بشار الأسد تؤكد نبأ إصابتها بالسرطان
» دراسة: إعطاء الماريغوانا للقطط والكلاب يساعدها في تجاوز أمراضها
» طلاب بجامعة حلوان يبتكرون سيارة تعمل "بلا وقود"
» براد بيت يحرج أنجلينا جولي: دفعت لها 9 مليون وتنكر ذلك
» تأجيل زفاف أميرة اليابان لأن أم العريس "مديونة"
» توكت توك يفصل "رأس طفلة" عن جسدها

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال