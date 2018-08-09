أول تعليق من البابا تواضروس على حادث الراهب المنتحر

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تواضروس
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الكاتدرائية

المسيح

البابا

الراهب المنتحر

قال البابا تواضروس بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية التي ألقاها من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا بيشوي بالكاتدرائية: "سمعنا إن واحد حاول ينتحر، طيب يهوذا حاول ينتحر بعد ما باع السيد المسيح" في إشارة منه إلى يهوذا الإسخريوطي الذي كان أحد تلاميذ السيد المسيح وخانه بعدما اتفق مع الجنود الرومان للقبض عليه.

وأضاف البابا، "أن كل مجتمع يظهر به يهوذا، ومن بين كل 12 شخصًا يظهر يهوذا، متابعًا: "يهوذا يمثل الخيانة بكاملها، فلا تهتزوا يا أخوتي، لا تهتزوا أبدا، هناك الله ضابط الكل".

وأشار بابا الإسكندرية إلى أن القصص في التاريخ الرهبانى كثيرة، والحروب أيضًا كثيرة، مسترسلًا: "ذهب راهب لمعلمه وقال له مللت من الدير لأن إخوتي يضايقونني كثيرًا وأسمح لي أن أبنى قلاية خارج الدير، فرد عليه رئيس الدير إن لم تكن تحتمل مضايقات الأخوة فكيف تحتمل محاربات الشياطين؟".

وكان الراهب  فلتاؤس  المقاري، قد حاول الانتحار في دير أبو مقار بوادي النطرون، من خلال قطع شرايين أحد يداه وقفزه من فوق أحد مباني الدير، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى أنجلو أمريكان بالزمالك.

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