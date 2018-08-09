بعد سنوات من الانتظار.. استكمال خط مياه سفاجا القصير

09 أغسطس 2018 - 10:37 ص

بعد سنوات من الانتظار طالب فيها أهالي مدينة القصير باستكمال خط المياه الرئيسي سفاجا - القصير لزيادة كمية مياه النيل التي تصل للمدينة وتوفير احتياجات أهالى القصير من مياه الشرب والقضاء على مشكلة العجز فى كميات المياه الواردة للمدينة قرر مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 أكتوبر اعتماد مبلغ 165 مليون جنيه لاستكمال مسافة 60 كم من خط المياه قطر 440 مم بالإضافة إلى إحلال وتجديد خط مياه قنا - سفاجا.

وكان اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر قد قام بعرض هذا المطلب بمجلس الوزراء ضمن خطة المشروعات العاجلة لحل مشكلات المياه بالمحافظة.

ومن جانبه أكد المهندس يحيى صديق رئيس شركة مياه البحر الأحمر، إن استكمال خط مياه سفاجا القصير سيساهم بشكل كبير فى تحسين كميات مياه الشرب التى تصل للمواطن والقضاء على شكاوى ومشكلات مياه الشرب بالقصير.