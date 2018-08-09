حبس رئيس حى الهرم المتهم بالرشوة 4 أيام

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رشوة

الحصول علي رشوة

حبس رئيس حى الهرم

رشوة بحى الهرم

قررت نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة، حبس اللواء إبراهيم عبد العاطي رئيس حي الهرم وآخرين، 4 أيام لاتهامهم بالحصول على رشوة، مقابل التغاضي عن تحرير مخالفات بناء لإحدى شركات المقاولات.

وواجهت النيابة رئيس الحي والمتهمين بالتسجيلات الصوتية المنسوبة لهم، والتي أثبتت طلب وتسلم رشوة مالية واستغلال رئيس الحي نفوذه في ذلك، ليواجه تهتمي استغلال النفوذ والإخلال بواجبات وظيفته.

وصل "عبد العاطى" مقر النيابة العامة ظهر أمس الأربعاء وسط حراسة أمنية مشددة، وبصحبته فريقه القانونى، وفور وصوله تم إيداعه بالحجز، ثم عرض على النيابة التي بدأت التحقيقات معه.

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