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في القليوبية..

الكلاب الضالة تغزو شوارع "بنها" وتعقر الأطفال

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الكلاب في شوارع بنها
الكلاب في شوارع بنها

علي إسماعيل

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الحرس الوطني

بنها

الكلاب الضالة

انتشار الكلاب الضالة

حالة من الغضب والاستياء تسود أحياء مدينة بنها بسبب انتشار الكلاب الضالة في الشوارع، وتهدد حياة المواطنين، والأطفال دون تدخل من المسئولين للتصدي لتلك الظاهرة، والتي انتشرت بشكل كبير في القليوبية.

وطالب إبراهيم عبد الغني من أهالي شارع جاويش بمنطقة الحرس الوطني بمدينة بنها، من اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية بالتدخل وإعطاء تعليمات للمسئولين بالتدخل لحل مشكلة انتشار الكلاب الضالة الشارع والتي تسبب حالة من الذعر بين المواطنين خاصة الأطفال.

وأكد أبراهيم، أن الطفلة مريم محمد سعيد من سكان الشارع تعرضت للهجوم من قبل هذه الكلاب، وتم عقرها وتم نقلها لمستشفي بنها الجامعي للعلاج.

وطالب الأهالي بسرعة تدخل المحافظ للوفاء بوعوده بالقضاء علي هذه الحيوانات التي تغزو الشوارع ليل نهار.

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